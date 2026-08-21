Україна просить Маска допомогти бити по ракетних установках РФ – Financial Times

Київ хоче використовувати дрони зі Starlink для ударів по російських пускових установках на відстані до 200 км від кордону

Україна просить Ілона Маска дозволити використовувати супутниковий зв’язок Starlink на ударних дронах для атак по російських пускових установках балістичних ракет. Йдеться про можливість завдавати ударів на відстані до 200 км углиб території Росії. Про це пише Financial Times із посиланням на свої джерела, пише «Главком».

За даними видання, така можливість потрібна Україні через нестачу ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Саме ці комплекси є основним засобом, за допомогою якого українські військові можуть збивати російські балістичні ракети.

Замість спроб перехоплювати ракети після запуску Київ хоче знищувати самі пускові установки та інші об'єкти, пов'язані з ракетними ударами. Йдеться також про командні пункти та інфраструктуру, яка забезпечує роботу російських ракетних систем. Для цього Україна хоче отримати дозвіл на використання Starlink за межами української території. Супутниковий зв’язок дає змогу підтримувати стабільніший контакт із дроном на великій відстані та краще протистояти звичайним засобам радіоелектронної боротьби.

Президент Володимир Зеленський порушував це питання під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у липні. За інформацією Financial Times, Зеленський просив Трампа поговорити з Маском і допомогти отримати необхідний дозвіл. Однак Трамп не дав чіткої відповіді та, за словами співрозмовників видання, не продемонстрував особливої підтримки цієї ідеї. Люди, знайомі з розмовою, також вважають, що Маск може не погодитися на використання Starlink для таких операцій.

Сам Маск публічно не повідомляв про рішення щодо нового запиту України. Раніше він уже обмежував використання Starlink у військових операціях України. Зокрема, у 2022 році Маск відмовився надати українським військовим доступ до Starlink для операції поблизу окупованого Криму, пояснивши це побоюваннями щодо можливої ескалації.

Водночас у лютому 2026 року SpaceX заблокувала незаконне використання Starlink російськими військовими. За словами українських військових, це ускладнило роботу російських підрозділів на фронті. Ситуацію для Києва ускладнює й те, що колишній міністр оборони Михайло Федоров, який мав прямий контакт із Маском, залишив уряд. За словами Федорова, переговори щодо можливого використання Starlink за межами України тривали, але домовитися про це не вдалося.

Україна намагається отримати можливість завдавати точніших ударів по російських ракетних системах, але остаточне рішення щодо використання Starlink для таких операцій залишається за Маском. Варто також нагадати, що раніше Ілон Маск відреагував на заяву про важливість Starlink для України.