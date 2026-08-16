Бійці зустрілися на фронті із ворогом, який говорив українською. Їх урятувала випадковість

Розпізнати окупанта допомогла рація

Бійці 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Мамочка та Румин розповіли, як зустрілися на фронті із перевертнем. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео полку.

За словами захисників, коли вони під час виконання завдання зачаїлися в посадці, до них прийшов невідомий вояка. Він кричав: «Свої» та говорив українською мовою. Мамочка та Румин підпустили незнайомця до себе, адже й справді подумали, що побратим.

Ситуація змінилася після того, як у чужого вояка запрацювала рація. З неї почала лунати російська мова, а сам чоловік став передавати координати.

Тоді військові зрозуміли, що перед ними окупант. Мамочка спробував відкрити вогонь, однак у його автомата заклинило патрон. Чоловік тим часом намагався сховатися у кущах.

«Я починаю наводити автомат. Він кричить мені: «Повітря!» – і стрибає в кущі. Я починаю стріляти, а в мене заїдає патрон», – розповів військовий.

Зрештою українські бійці відкрили вогонь і застосували гранати. Попри це, окупант продовжував чинити опір. Згодом до позиції почали виходити інші російські військові.

Українці підпустили їх ближче, після чого зав'язалася перестрілка. Росіяни також кидали гранати, однак, за словами військового, не влучили й зрештою відступили.

Раніше командир роти 475-го окремого штурмового батальйону Владислав Польський особисто врятував побратимів з роти безпілотників «Code 9.2», які опинилися під загрозою повторного удару на відкритій місцевості.