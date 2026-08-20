Медовий експорт України: які країни скуповують продукт найбільше

Український мед експортують до країн Європейського Союзу та інших держав світу

Від початку 2026 року Україна експортувала майже 19 тис. тонн меду на $65,8 млн, а середня ціна експорту зросла на 40%

Україна залишається одним із провідних світових експортерів меду, попри повномасштабну війну, логістичні труднощі та повернення тарифних квот Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Станом на 31 липня 2026 року Україна експортувала 18,87 тис. тонн меду на суму $65,79 млн. Для порівняння, за весь 2025 рік за кордон поставили 50,11 тис. тонн меду на $124,92 млн.

Найбільшими покупцями українського меду цього року стали:

Німеччина – 4,78 тис. тонн на $17,38 млн;

Франція – 3,69 тис. тонн на $12,52 млн;

Бельгія – 2,18 тис. тонн на $7,89 млн;

Польща – 2,07 тис. тонн на $6,92 млн;

Іспанія – 1,40 тис. тонн на $4,91 млн.

У 2025 році перелік найбільших імпортерів українського меду дещо відрізнявся. До п'ятірки входили Німеччина – 9,80 тис. тонн, Польща – 6,26 тис. тонн, Іспанія – 4,34 тис. тонн, Італія – 4,31 тис. тонн та Франція – 4,11 тис. тонн.

Український мед також постачали до Великої Британії, США, Туреччини, Японії, Швейцарії, Канади, Катару, Йорданії та інших країн.

В УКАБ зазначили, що попри обмеження, пов'язані з квотами ЄС, український мед демонструє позитивну цінову динаміку.

«Незважаючи на обмеження у вигляді квот ЄС, які стримують валові обсяги постачань, український мед демонструє позитивну цінову динаміку. Середня експортна ціна зросла з $2,49/кг у 2025 році до $3,49/кг у 2026-му», – уточнили в УКАБ.

Водночас Європейський Союз залишається основним ринком збуту українського меду, акумулюючи найбільшу частку його експорту.

Раніше «Главком» писав, що на українських ринках уже продають мед нового врожаю. Залежно від сорту та регіону його ціна коливається від 300 до 600 грн за літр. Водночас цього року популяція бджіл в Україні скоротилася, а через прохолодну весну та слабший медозбір пасічники очікували менший урожай окремих сортів.