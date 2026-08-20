Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді

Кирило Фесик працюватиме в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Кирило Фесик залишив посаду голови Оболонської районної державної адміністрації в Києві та перейшов на роботу до уряду. Кабінет міністрів призначив його заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, пише «Главком».

Відповідне розпорядження уряд ухвалив 19 серпня. Документ передбачає призначення Фесика Кирила Олександровича заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Скриншот розпорядження Кабміну

Наступного дня президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Фесика з посади голови Оболонської районної в Києві державної адміністрації. У документі зазначено, що він залишив посаду згідно з поданою заявою. Фесик очолював Оболонську РДА понад шість років. На початку серпня він повідомив про завершення цього етапу своєї роботи та заявив, що його подальший кар'єрний шлях стане «логічним продовженням» роботи на посаді голови райдержадміністрації.

Скриншот розпорядження Президента України

Сам Калашник очолив Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту в липні 2026 року. Верховна Рада підтримала його призначення 264 голосами. Кадрова зміна фактично переводить Фесика з рівня районної адміністрації Києва на центральний урядовий рівень, де він працюватиме в команді Калашника.

Нагадаємо, що Кирило Фесик сам написав заяву на звільнення і довгий час не розкривав, яку посаду обійматиме після шести років роботи головою Оболонської районної державної адміністрації.