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Стала відома ймовірна причина смерті акторки і екснареченої Володимира Кличка Гейден Панеттьєр

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стала відома ймовірна причина смерті акторки і екснареченої Володимира Кличка Гейден Панеттьєр
Про смерть Гейден Панеттьєр повідомив її батько

Гейден Панеттьєр пішла з життя у неділю, 16 серпня

Колишня наречена українського боксера Володимира Кличка та зірка фільму «Крік 4» американська акторкаа Гейден Панеттьєр могла померти від передозування. Як інформує «Главком», про це повідомляє TMZ із посиланням на джерела у медичній установі.

«TMZ отримав аудіозапис, згідно з яким медиків направили до її місця (знаходження) для проведення реанімації людини з передозуванням», – йдеться у матеріалі.

Разом з тим, у матеріали відсутня інформація про ліки чи наркотичні речовини, які могли викликали передозування.

Гейден Панеттьєр пішла з життя у неділю, 16 серпня. Їй було 36 років.

Нагадаємо, акторка Гейден Панеттьєр скаржилася на біль у спині протягом останнього року свого життя. Про смерть зірки повідомив її батько.

«З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка дарувала незмірну любов і радість усім, хто її знав, – а також мільйонам людей, які дивилися її на екрані», – йшлося в його заяві.

Зазначимо, американська акторка, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, Гейден Панеттьєр за кілька тижнів до своєї смерті публікувала низку дописів, один із яких був присвячений її розповіді про родину.

Панеттьєр дала виданню інтерв’ю під заголовком «Вона завжди обирала свою доньку».

Панеттьєр мала плідну кар’єру, що розпочалася ще в 1996 році, а серед її робіт – озвучування персонажа Дот у мультфільмі «Життя комах», фільми «Пам’ятай титанів» та «Крик VI». Також роль чирлідерки з надздібностями у серіалі «Герої» принесла їй славу; сюжет серіалу обертався навколо гасла «Врятуй чирлідерку – врятуй світ».

Гейден Панеттьєрі відкрито розповідала про свої проблеми з алкогольною залежністю та депресією, зокрема після народження доньки у 2014 році.

Теги: акторка Володимир Кличко смерть

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