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13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
За церковним календарем, віряни сьогодні відзначають день Василя Крапельника
фото з відкритих джерел

Вважалося, що цього дня потрібно обов’язково з’їсти калач натщесерце – на щастя

Сьогодні, 13 березня, у світі відзначається Міжнародний день перемоги кожної дівчини та Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Православні віряни вшановують пам'ять преподобного Василя Декаполіта. Також сьогодні розпочинається Третя седмиця Великого посту.

Який сьогодні день в Україні та світі

Міжнародний день перемоги кожної дівчини – це день, який відзначає розширення можливостей і досягнення дівчат і молодих жінок у всьому світі. Він відзначається щорічно 13 березня і має на меті підвищити обізнаність про виклики та нерівність, з якими стикаються багато дівчат, а також визнати їхній неймовірний потенціал і стійкість. Цей день заохочує людей до дій, спрямованих на підтримку дівчат та молодих жінок у своїх громадах, а також на просування гендерної рівності та прав жінок у глобальному масштабі.

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

Крім того, щороку 13 березня відзначається важлива подія – Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Це гінекологічне захворювання, котре характеризується переміщенням тканини матки (ендометрію) до інших органів.

Метою Всесвітнього дня обізнаності про ендометріоз є підвищення поінформованості щодо захворювання. На ендометріоз страждають приблизно 176 мільйонів жінок, а ось звертають увагу та лікуються вкрай мало. Хвороба є основною причиною безпліддя, тому обізнаність жінок дітородного віку про небезпеку захворювання й необхідність його лікування вкрай важлива.

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Яке сьогодні релігійне свято

У православному календарі 13 березня – дата вшанування пам'яті преподобного Василя Декаполіта. У народі свято називають днем Василя Крапельника. Назва «Крапельник» пішла від весняної крапелі, коли всюди чути звуки падаючих крапель від снігу, що розтанув на дахах. Раніше вважали, що саме цей день ознаменується приходом справжньої весни.

У народі говорили, якщо з'явилася крапель, це означає, що зима плаче. В цей час починали запасатися сосновими пуп'янками, щоб потім застосувати їх у лікувальних цілях у вигляді настоянок. Також ц цей день пекли калачі та пригощали близьких. Доброю прикметою було з'їсти калач натщесерце – на щастя.

Що не можна робити

  • Не можна ділитися своїми планами, обманювати, згадувати старі образи і сваритися.
  • Не варто також поспішати і планувати всі нові справи в один день – зміни потребуватимуть від вас зусиль.
  • У цей день заборонено позбавлятися від непотрібних речей.
  • Сьогодні не можна бути негостинним.
  • Заборонено пити ту воду, в якій плануєте купатися – за повір'ями, можна підхопити хворобу.
  • Також варто відмовитися від стрижки 13 березня, інакше волосся буде рости рідким.
  • Не варто цього дня позичати гроші – будете повертати довше, ніж планували.

Народні прикмети

  • Якщо дощ іде, літо буде мокре.
  • Сонце в колах – до хорошого урожаю.
  • Довгі бурульки – довгий льон. Ще довгі бурульки обіцяли затяжну весну.
  • Якщо з дахів звисає багато бурульок, то буде урожай зернових.
  • Якщо прилетіли жайворонки та граки, то холодів більше не буде.
  • Місяць рогами вниз – до тепла.
  • Грач прилетів – сніг зійде рано, а літо буде дощовим.

Іменини

У понеділок, 13 березня, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Марина, Василь, Микола, Кіра, Арсен, Купріян, Мелетій, Нифонт, Домніка.

Теги: традиції свято весна

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