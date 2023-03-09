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9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
В Україні святкується день народження Тараса Шевченка
фото: Mykhailo Diachenko / www.behance.net

9 березня виповнюється 209 років від дня народження Тараса Шевченка

9 березня за церковним календарем – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі. У народі його називають Іванів день. Вважається, що за погодою сьогодні можна визначити, яке буде літо та врожай. Також 9 березня відзначається День народження ляльки Барбі та Міжнародний день діджея. В Україні святкується день народження Тараса Шевченка. Цього року славнозвісному українському письменнику виповнилося б 209 років.

Міжнародний день діджея

9 березня відзначається Міжнародний день діджея — це скоріше не офіційне свято, а важлива благодійна кампанія, яка проводиться з 2002 року від імені міжнародної клубної індустрії.

В межах цього свята здійснюється кампанія зі збору коштів в допомогу дитячим організаціям та установам.

День народження ляльки Барбі

9 березня 1959 року лялька Барбі вперше з'явилася на Нью-Йоркському ярмарку іграшок в чорно-білому смугастому купальнику, сонцезахисних окулярах і туфлях на шпильці. Саме цей день, 9 березня, можна вважати днем народження ляльки Барбі – однієї з найпопулярніших у світі іграшок.

Барбі – це найзнаменитіша лялька в історії людства, яка належить компанії Mattel – одному з найбільших виробників іграшок у світі.

Щотижня в світі продається приблизно мільйон ляльок, кожну секунду – дві ляльки. В американської дівчинки у віці від трьох до десяти років в середньому буває вісім ляльок Барбі, в італійки – сім, у француженки, німкені й англійки – по п'ять. Всього компанія Mattel за півстоліття продала понад мільярд Барбі.

День народження Тараса Шевченка

9 березня 2021 року виповнюється 209 років від дня народження українського письменника, класика української літератури Тараса Шевченка (Кобзаря).

Також 9 березня в Україні відзначається Національний шевченківський день, який заснував експрезидент України Віктор Ющенко. Про заснування шевченківського дня зазначено в указі від 16 травня «Про деякі заходи щодо підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка», яке святкували в Україні у 2014 році.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 березня шанує пам'ять Івана Предтечі, в народі свято називають Іванов. Люди молилися йому, і просили його позбавити від головного болю.

Крім того, у Предтечі просили здоров'я дітей, захисту посівів і про родючість.

Вважається доброю прикметою побачити іній на деревах в Іванів день.

Прикмети

  • Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним
  • На вулиці вітряно – незабаром прийде потепління
  • Сніг передбачає врожайний рік.
  • Якщо на деревах є бруньки, то літо буде раннім та спекотним.

Що не можна робити

  • Лаятись та вживати нецензурну лексику.
  • Зловживати алкоголем та шкідливою їжею.
  • Виконувати складну фізичну роботу та прати білизну.
  • Шкодити людям та думати негативно.

Іменини

9 березня День ангела святкують Іван, Іларіон, Катерина, Софрон. 

Теги: свята православна церква традиції свято день народження

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