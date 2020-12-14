14 грудня: яка сьогодні пам'ятна дата, прикмети і заборони

Сьогодні в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

14 грудня 1986 року завершилося будівництво саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС

Сьогодні, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Внаслідок катастрофи прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн – це діти.

Указом президента України установлено День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який відзначається щорічно 14 грудня, у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Народні прикмети на 14 грудня

Зимові зірки на небі переливаються – прикмета до того, що варто чекати хуртовини.

Глухо чується собачий гавкіт – до снігопаду

Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.

Якщо чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.

День видався теплим – зима буде теплою.

Багато снігу – до повені навесні.

Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим. Вночі мявкатиме кішка – до щастя та добра в будинку.

Що не можна робити сьогодні

Не варто їсти під час читання. Наші пращури говорили, що так можна заїсти всі знання. З цієї ж причини не можна залишати книгу відкритою – вся інформація з голови вивітриться.

Не рекомендується дивитися у дзеркало після підписання важливих документів. Якщо не послухатися цієї поради, всі домовленості виявляться порожніми.

Краще не виходити з дому після заходу сонця. Вважається, що в цей час по вулицях розгулює нечисть.

Хто святкує день ангела

У понеділок, 14 грудня, іменини відзначають Анастасія, Дмитро, Наум, Порфирій, Філарет.

До слова, у грудні президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Як відомо, зона відчуження відкрита для відвідування, але на Чорнобильській АЕС діють певні обмеження.

За 10 місяців 2020 року Чорнобильську зону відвідало 31720 осіб.