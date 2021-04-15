15 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день моляться, щоб рік був успішним, приніс процвітання і достаток

15 квітня відзначають Міжнародний день культури та Всесвітній день мистецтва. Свята мають фіксовану дату і не є офіційним вихідним.

Православна церква сьогодні шанує пам’ять преподобного Тита, чудотворця (IX століття) і мученика Полікарпа (IV століття). У цей день моляться, щоб рік був успішним, приніс процвітання і достаток.

Міжнародний день культури

15 квітня проводиться Міжнародний день культури. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Він був запроваджений на честь прийняття 15 квітня 1935 року міжнародної угоди «Про охорону художніх та наукових установ та історичних пам’яток» (відома як Пакт Реріха). Це перший в історії міжнародний договір про захист культурної спадщини, який встановив пріоритет захисту культурних цінностей перед військовою необхідністю.

«Культура» у перекладі із санскриту означає «шанування світла», що відображається у прагненні до пізнання прекрасного, ідеалів і самовдосконалення.

Всесвітній день мистецтва

Фото з відкритих джерел

Всесвітній день мистецтва – міжнародне свято, що відзначається щорічно 15 квітня. World Art Day - міжнародне свято образотворчого мистецтва. Воно було ініційовано Міжнародною асоціацією мистецтв International Association of Art (IAA/AIAP), партнером ЮНЕСКО, для підвищення обізнаності про творчу діяльність у всьому світі.

Ідея обрати дату дня, який об’єднає діячів та поціновувачів мистецтва, вперше пролунала на XVII Генеральній асамблеї Міжнародної асоціації мистецтв і належить представнику Туреччини.

Це відбулося 2012 року в мексиканському місті Гвадалахара, де ініціативу підтримали делегати від більшості країн світу.

Датою свята обрали 15 квітня. Саме у цей день 1452 року народився Леонардо да Вінчі. Хоча він сам вважав себе, перш за все, науковцем, його неоціненний внесок у мистецтво є незаперечним. Адже мистецтво поєднує й використовує надбання всіх наук, від гуманітарних до точних. Саме тому Да Вінчі є чудовим символом та уособленням широти поглядів.

День Преподобного Тита чудотворця

Преподобний Тит в юні роки вступив в чернечий монастир, де перевершив інших ченців лагідністю, милосердям і любов’ю до ближніх. Через деякий час він став пресвітером. Тит ревно захищав церкву від нападок єретиків-іконоборців. За праведні справи Господь удостоїв святого благодаті чудотворення і зцілень тілесних і душевних недуг.

Фото з відкритих джерел

Святий мученик Полікарп жив за часів правління імператора Максиміана (305-313). Він звинуватив правителя в пролитті невинної крові християн в Олександрії і відкрито визнав себе християнином, за що постраждав: після важких мук Полікарп був обезголовлений.

Традиції, обряди і звичаї

Православна церква 15 квітня вшановує пам'ять преподобного Тита Чудотворця. У цей день треба потай робити добрі справи.

Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, ними не хваліться, тому що вони не зарахуються.

Прикмети та повір'я цього дня тісно пов'язані з торгівлею, тому бізнесменам слід звернути увагу на свою роботу.

Народні прикмети

Якщо сьогодні навести лад вдома, то це принесе гармонію та добробут.

Якщо сьогодні дощова погода, то літо буде спекотним.

багатоводдя - хороший річний сінокіс і багатий урожай;

лід не зійшов - рибалка буде невдалою;

ворони грають високо в небі довго буде ясна і сонячна погода;

голуби гучно воркують – чекай тепла.

Що не можна робити:

Не можна сваритись та конфліктувати.

Не можна нічого святкувати та влаштовувати весілля.

Не можна займатись важкою фізичною роботою.

Не можна вишивати та в'язати.

Не варто голосно розмовляти та вдягати відвертий одяг.

Іменини

15 квітня День ангела імені відзначають: Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, Федора