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Помаранчевій революції – 20. Євген Нищук розповів про найстрашнішу ніч на Майдані

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Помаранчевій революції – 20. Євген Нищук розповів про найстрашнішу ніч на Майдані
Артисти Майдану, як пригадує Нищук, не розходилися і в найстрашніший день Майдану – 28 листопада 2004-го
фото: istpravda.com.ua

Голос Майдану: «Усе могло завершитися великою кров’ю…»

На Майдані під час Помаранчевої революції був момент, коли ніхто не знав, як поверне ситуація. За вказівкою Москви на Київ мали висуватися танки. Внутрішні війська були приведені у повну готовність. Але врешті-решт розгону Майдану був даний відбій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів гендиректор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, актор та ексміністр культури Євген Нищук, відомий також як «голос Майдану».

За словами Нищука, події на Майдані могли завершитися великою кров’ю. Внутрішні війська вже були приведені у повну готовність, щоб розганяти мітингувальників. Але зрешою європейські партнери – тодішні президент Польщі Олександр Кваснєвський та генеральний секретар НАТО Хав'єр Солана – зупинила другого президента України Леоніда Кучму.

Артисти Майдану, як пригадує співрозмовник, не розходилися і в найстрашнішу ніч Майдану – 28 листопада. Тоді війська спецпризначення вже почали шикувати у Василькові та Петрівцях, аби ті вирушали на Київ, але о 23.58 надійшов відбій.

«Ми не розходилися. І я спати не пішов. Бо так уже склалося, що я був тим джерелом інформації на Майдані, через який люди дізнавалися новини. І якби я десь пропав, то це викликало би запитання. Хоча люди часом навіть не знали, хто я такий чи як мене звуть…Я ж не був класичним конферансьє чи тим, хто каже: «Я – Євген Нищук, радий вітати вас сьогодні на нашому концерті…», – жартує Нищук.

Нагадаємо, 21 листопада 2004 року на майдані Незалежності у Києві зібрався перший мітинг, який був відповіддю на масштабні фальсифікації на користь провладного кандидата Віктора Януковича під час президентських виборів. Акції протесту за кілька днів поширилися країною і переросли у Помаранчеву революцію. Зазначені події отримали назву за кольором, який використовували прибічники кандидата в президенти Віктора Ющенка й опозиційної партії «Наша Україна». Під помаранчевими стягами гуртувалися громадяни, яким була небайдужа доля України.

У річницю Помаранчевої революції, яка змінила хід історії, українці ділилися в соцмережах спогадами з тих днів та публікували фото, зроблені на Майдані.

«Главком» до річниці Помаранчевої революції підготував серію матеріалів. Серед них, окрім інтерв'ю з Євгеном Нищуком, – розмова з Романом Безсмертним – одним із найближчих соратників Віктора Ющенка, народним депутатом ряду скликань, двічі віцепрем’єром – в уряді Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова. На парламентських виборах 2002 року Роман Безсмертний був керівником передвиборчого штабу політичної сили Віктора Ющенка «Наша Україна». У 2004-му – комендантом наметового містечка на Майдані. В інтерв'ю він аналізує причини поразки помаранчевої команди, внутрішні конфлікти та передумови, які були створені для реваншу Віктора Януковича.

Крім того, «Главком» пригадав, як виникла символіка помаранчевого руху, які артефакти її уособлювали та що з ними сталося після Помаранчевої революції.

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Теги: Євген Нищук Леонід Кучма Помаранчева революція

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