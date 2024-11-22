Журналістка Соколова повідомила нові деталі скандалу з ексміністром Миловановим

Соколова пояснила, чому написала Милованову лайливе слово

Журналістка Яніна Соколова розповіла деталі конфлікту з ексміністром економіки, президентом Київської школи економіки (KSE) Тимофієм Миловановим. Він, за її словами, поширює неправдиву інформацію та не виконав обіцяного фінансування благодійного проєкту. Відповідний допис вона написала у Facebook.

Яніна Соколова розповіла, що у вересні її фонд шукав підтримку для реалізації проєкту психологічної допомоги військовим та цивільним. За її словами, Тимофій Милованов під час онлайн-зустрічі пообіцяв сприяти отриманню фінансування.

«У вересні Тимофій Милованов під час онлайн зустрічі обіцяє допомогти з фінансуванням проєкту і згодом повідомляє про позитивне рішення бюджетного комітету мені в смс і що може виділити кошти, але потрібна формальність. Я повідомляю про це команді і ми робимо моніторинг за рік результатів роботи і надаємо всю необхідну інформацію. Тимофій пропадає. Потім знову зʼявляється. І каже все ок. Дєла, але скоро буде все. І знову пропадає», – зауважує Соколова.

Скріншот листування Соколової із Миловановим фото: Яніна Соколова/Facebook

«Так минає 2 місяці. Коштів обіцяних у вересні нема. Тимофій після пошуків його надає контакт директора фонду, яка по новій в листопаді просить нас ту інформацію яку у вересні ми віддали Тимофію. Ніхто про рішення Тимофія надати грант нашій психологічній лінії не знав. Бо є процедура», – пише журналістка.

Соколова зазначає, що на засіданні ради директорів фонду 18 листопада було прийнято рішення відмовити в підтримці проєкту через його невідповідність напрямкам діяльності фонду: «Рішення приймає не він, а рада директорів фонду. Тимофій не має таких повноважень. Після наради 18 листопада, директор фонду повідомляє мені, що їм не підходить цей напрямок і малий обʼєм для дзвінків для роботи».

За словами журналістки, обіцянки Милованова виявилися блефом та він ввів в оману команду: «Виходить все, що було обіцяне два місяці тому було блефом. Ця людина взяла на себе повноваження і нас обманула у вересні. Не фонд, який має процедуру і це нормально її проходити. А конкретна людина. Я пишу смс Тимофію, де пояснюю що так не вчиняють. І що він тримав в напрузі велику команду людей два місяці. І кинув».

Опісля цього журналістка написала Милованову, де вжила лайку: «В регіоні, де я виросла, за таке п*здять». Натомість він виставив скріни цього листування у мережу.

«Що робить Тимофій. Він викладає скрін частини мого листа. Про п*здять. Прикрашає це оповіддю, що він нічого не обіцяв. А вирішує рада директорів. Придумає суму якусь захмарну 100 тис. Хоча ми просили 10. І навіть якщо Тимофій планував фінансувати проєкт пів року, то це 60. Звідки ексміністр економіки взяв 100 я не знаю. І якщо озвучував комусь раптом 100, то куди діваються 40», – обурилася журналістка.

Соколова підсумувала: «Будьте обережні з паном Тимофієм».

Нагадаємо, що колишній міністр економіки України, президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов розповів про конфліктну ситуацію, що виникла з журналісткою Яніною Соколовою через ненадання гранту. Він також оприлюднив скриншоти переписки із журналісткою: деталі скандалу читайте тут.