25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна розповідати про свій сон

25 травня відзначається День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні, Міжнародний день зниклих дітей. У церковному календарі – третє віднайдення глави Івана Предтечі.

День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Дату для свята обрали не випадково, адже цього дня у 2006 році постановою Кабміну було передбачено утворення Адміністрації Держспецзв’язку на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, який було ліквідовано. Встановлення професійного свята дає можливість довести до відома широких верств населення реальне призначення та завдання підрозділів Держспецзв’язку.

Війна з Росією відбувається в умовах цифрової ери, здобутки якої ворог активно використовує для агресивних дій проти України. Кількість ворожих кібератак на інформаційну інфраструктуру України після повномасштабного російського вторгнення зросла в декілька разів, але завдати нам непоправних збитків ворогу так і не вдалось. Цей факт доводить, що робота фахівців Державної служби спецзв’язку та захисту інформації набула критично важливого значення для ефективного опору ворогу.

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні

Припадає на останню суботу травня. Свято було засновано згідно з Указом президента України № 563/99 від 25 травня 1999 року. Це день, коли вшановуються зусилля та досягнення всіх, хто працює у сфері видавництва, поліграфії та книгорозповсюдження. Він був створений, враховуючи значний внесок працівників цієї галузі у розвиток науки, культури, освіти та духовності народу.

Для видання книг необхідно мати чималий запас знань і терпіння. Друкарські верстати з’явилися в Україні ще у XV столітті, тому друкова справа має власну давню історію. Дійсним витвором книжкового мистецтва була Острозька Біблія, видана у 1581 році. Ця книга стала своєрідним каноном, за яким видавалися релігійні книги не тільки в Україні, але і в сусідніх країнах Європи.

Міжнародний день зниклих дітей

З 2002 року в усьому світі 25 травня з ініціативи Міжнародного центру пошуку зниклих та експлуатованих дітей відзначають Міжнародний день зниклих безвісти дітей.

У цей день у різних країнах світу проводять заходи, щоб привернути увагу громадськості й залучити небайдужих громадян до пошуку зниклих дітей. За даними Єврокомісії, в ЄС щороку 250 тис. дітей оголошують у розшук. В Україні щороку реєструється близько 4 тис. випадків зникнення дітей.

Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму

Цей день був започаткований Європейським Парламентом 2019 року і присвячений пам’яті тих, хто боровся проти тоталітарних режимів, рятував людей з таборів, сприяв уникненню депортацій та арештів. Дата обрана на честь ротмістра Вітольда Пілецького, який був убитий членами комуністичної партії саме цього дня 1948 року.

Метою Дня героїв боротьби проти тоталітаризму є вшанування пам’яті противників такого режиму, які рятували людей з таборів, сприяли уникненню депортацій та арештів; залучення світової спільноти до запобігання можливому виникненню тоталітарного режиму.

Яке сьогодні релігійне свято

25 травня у церковному календарі – Третє віднайдення глави Івана Предтечі. За переказами, під час іконоборчих гонінь у VIII столітті, голову Івана Предтечі було приховано, а на початку IX століття вона була перевезена до міста Комани, неподалік сучасного Сухумі. 842 року главу перенесли до Константинополя, і згодом, під час Четвертого хрестового походу, католицький священнослужитель Валлон де Сартон знайшов лицьову частину глави в одному з палаців Константинополя.

Третє віднайдення відбулося 850 року, коли святий Ігнатій після Божого об’явлення дізнався про місце, де була закопана голова. Срібну посудину зі святою головою урочисто перенесли до Царгорода.

Існує багато версій щодо місця перебування справжньої голови Іоанна Предтечі. Деякі джерела стверджують, що вона може перебувати у монастирі святого Сильвестра в Римі, в мечеті Омейядів у Дамаску, в Нагірному Карабаху в Вірменії, на Афоні, але найбільш ймовірним місцем знаходження вважається собор Ам’єнської Богоматері у Франції.

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Що не можна робити цього дня

Не можна залишати на ніч немитий посуд.

Не варто також ввечері робити жодних грошових розрахунків.

Не можна комусь розповідати про сон, який приснився в ніч проти 25 травня.

Народні прикмети

Багато роси на траві – буде хороший урожай.

Якщо на горобині багато квітів, то вродить зерно.

Гримить грім – будуть сильні дощі

Пам’ятні події 25 травня

996 – у Києві освячено першу на Руси кам'яну Десятинну церкву (Церкву Успіння Пресвятої Богородиці).

1502 – португальці в день Святої Олени відкрили острів, який назвали на честь святої.

1521 – Вормським едиктом Карл V проголосив Мартина Лютера єретиком і заборонив друкувати і поширювати його праці.

1709 – за наказом Петра I зруйновано Запорізьку (Чортомлицьку) Січ.

1771 – у Петербурзі видано урядовий указ про дозвіл тисячі козаків оселитися поблизу Азова.

1810 – у Буенос-Айресі відбулася Травнева революція, з якої розпочався процес утворення держави Аргентина.

1926 – вбивство Симона Петлюри.

1996 – в Єні чеський легкоатлет Ян Желєзни встановив нині чинний світовий рекорд у метанні списа – 98 м 48 см.

1996 – у Кошиці словак Ю. Барбаріч протягнув на собі 327-тонний поїзд на рекордну відстань – 8,2 метра.

1996 – у Києві відновлено пам'ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.

1997 – шрі-ланкієць А.Джоакім встановив світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин.

1999 – боксер-важковаговик Майк Тайсон вийшов на свободу з в'язниці, відсидівши 3 місяці за напад на двох водіїв.

2001 – у Сан-Франциско (США) з'явився новий вид палива для автомобілів – фруктовий бензин.

2014 – в Україні обрано Президента України Петра Порошенка.

2020 – в Міннеаполісі (США) при затриманні було вбито чорношкірого американця Джорджа Флойда, це спричинило масові протести серед населення з жертвами.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.