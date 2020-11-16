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    Суспільство

    16 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    16 листопада відзначають День працівників радіо, телебачення і зв'язку України - 16 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    16 листопада відзначають День працівників радіо, телебачення і зв'язку України

    Всі домовленості, укладені 16 листопада, приречені на провал

    Сьогодні, 16 листопада, відзначають Міжнародний день, присвячений терпимості та День працівників радіо, телебачення і зв'язку України.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За церковним календарем сьогодні віряни відзначають День святої Анни Всеволодівни – дочки київського князя Всеволода Ярославича. У народі її прозвали Холодною, так як погода в ці дні починала змінюватися, наставали холоди і зима вступала у свої права.

     У 1068 році у Київській Русі був поставлений перший жіночий монастир — Андріївський, в якому Анна і стала ігуменею.

    В ньому була відкрита перша на Русі школа для дівчаток, в якій, крім необхідних основ, викладали і різні жіночі ремесла. Після смерті митрополита Анна Всеволодівна сама брала участь в направленні в Російську церкву нового владики з Візантії.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо на річці стоїть лід, то в наступному році буде хороший урожай хліба.
    • Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.
    • Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.
    • Миші риють ями – до похолодання.
    • Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.
    • Дим з димаря стовпом іде – до морозної погоди.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не рекомендується пускати в будинок незнайомців, інакше протягом усього тижня доведеться спілкуватися з неприємними особистостями.
    • Краще відкласти підписання контрактів або угод на інший день. Всі домовленості, укладені 16 листопада, приречені на провал.
    • Необхідно уникати великого скупчення незнайомих людей. Вважається, що взаєморозуміння в цей день «спить». Тому є ймовірність дрібних сварок і конфліктів.

    Хто святкує день ангела

    У понеділок, 16 листопада, іменини відзначають Георгій та Юрій. 

    Теги: телебачення свята радіо традиції
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