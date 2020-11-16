16 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Всі домовленості, укладені 16 листопада, приречені на провал

Сьогодні, 16 листопада, відзначають Міжнародний день, присвячений терпимості та День працівників радіо, телебачення і зв'язку України.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають День святої Анни Всеволодівни – дочки київського князя Всеволода Ярославича. У народі її прозвали Холодною, так як погода в ці дні починала змінюватися, наставали холоди і зима вступала у свої права.

У 1068 році у Київській Русі був поставлений перший жіночий монастир — Андріївський, в якому Анна і стала ігуменею.

В ньому була відкрита перша на Русі школа для дівчаток, в якій, крім необхідних основ, викладали і різні жіночі ремесла. Після смерті митрополита Анна Всеволодівна сама брала участь в направленні в Російську церкву нового владики з Візантії.

Народні прикмети й традиції

Якщо на річці стоїть лід, то в наступному році буде хороший урожай хліба.

Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.

Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.

Миші риють ями – до похолодання.

Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.

Дим з димаря стовпом іде – до морозної погоди.

Що не можна робити сьогодні

Не рекомендується пускати в будинок незнайомців, інакше протягом усього тижня доведеться спілкуватися з неприємними особистостями.

Краще відкласти підписання контрактів або угод на інший день. Всі домовленості, укладені 16 листопада, приречені на провал.

Необхідно уникати великого скупчення незнайомих людей. Вважається, що взаєморозуміння в цей день «спить». Тому є ймовірність дрібних сварок і конфліктів.

Хто святкує день ангела

У понеділок, 16 листопада, іменини відзначають Георгій та Юрій.