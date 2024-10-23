Ллойд Остін запропонував власне визначення перемоги України

Остін заявив, що вірить у перемогу України і запропонував своє визначення перемоги

Остін: «Я думаю, що в українців є здатність продовжувати завдавати ударів на великій відстані, і вони це зроблять»

США не дозволяють Україні використовувати далекобійні ракети Atacms для ударів по Росії. У Вашингтоні вважають, що Росія вже перевела свої цілі за межі радіусу дії ракет. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю Fox News, додавши, що навіть без цієї зброї «Україна абсолютно може перемогти».

Журналістка запитала Остіна, чи буде це простим продовженням війни, якщо США не надають Україні дозволів на удари Atacms по території Росії. Остін у відповідь заявив, що Росія вже нібито перевела літаки, які вона використовує для запуску керованих авіабомб, за межі радіусу дії Atacms на 300 кілометрів від українського кордону.

«Я думаю, що в українців є здатність продовжувати завдавати ударів на великій відстані, і вони це зроблять», – сказав міністр оборони США.

Глава Пентагону додав, що Україна має багато можливостей, які США надали в плані безпілотників.

«Вони також мають можливість виробляти власні безпілотники прямо зараз. Вони дуже ефективні. Фактично, ми бачили, як вони проводять атаки або операції, які відбуваються приблизно за 400 кілометрів за … кордоном і навіть далі», – додав Остін.

Остін наполягає, що він і його військові колеги працюють над розробкою плану дій для реалізації «плану перемоги» Зеленського.

«Ви знаєте, ми весь час говорили, що Україна стане частиною НАТО в якийсь момент у майбутньому. … Ми справді розробляємо план дій… для підтримки стратегічного плану президента Зеленського», – сказав він.

Також Остін сказав, що вірить, що Україна може перемогти, і запропонував своє визначення перемоги.

«Україна абсолютно може перемогти, – сказав Остін, – А перемогу ми визначаємо як Україну, яка є суверенною державою, яка може захистити свою територію і стримати агресію в майбутньому».

Міністр оборони США не уточнив, чи означає це, що українська територія повинна бути визначена її кордонами до 2022 року, чи має вона включати анексовані Росією у 2014 році Крим та окуповані частини Донецької та Луганської областей, чи Україна має віддати територію, яку Росія захопила в обмін на мир, додає Fox News.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують ще кілька пакетів допомоги Україні, які будуть направлені на вітчизняне виробництво зброї. Про це заявив президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін приїздив із візитом до Києва. Глава Пентагону планував зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року. Як повідомлялося, у ході зустрічі Зеленського з главою Пентагону Ллойдом Остіном було обговорено питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на $400 млн. До нього увійшли ракети, боєприпаси та військова техніка зокрема йдеться про:

додаткові боєприпаси для систем Himars;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;

протитанкові ракетні комплекси TOW;

протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;

гусеничні бронетранспортери M113;

обладнання супутникового зв’язку;

стрілецька зброя та боєприпаси;

гранати та тренувальне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.

Раніше стало відомо, що Україна вже тривалий час розробляє дрон, здатний перехоплювати російські безпілотники-камікадзе іранської розробки Shahed-136.