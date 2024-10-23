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Білорусь оголосила дату виборів президента

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Білорусь оголосила дату виборів президента
Вибори президента Республіки Білорусь відбудуться 26 січня 2025 року
фото: Reform.news

Палата представників на сьогоднішньому засіданні ухвалила рішення щодо призначення виборів

Центральна виборча комісія Білорусі оголосила, що наступні вибори президента відбудуться вже 26 січня 2025 року. Про це повідомляє Reform.news.

«Вибори президента Республіки Білорусь відбудуться 26 січня 2025 року», – повідомили у Центральній виборчій комісії.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалено сьогодні, 23 жовтня, депутатами Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що голосування може відбутися 23 лютого наступного року. При цьому офіційно ця дата не підтверджувалася.

Голова ЦВК Ігор Карпенко та білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляли, що голосування має відбутися до 20 липня 2025 року.

Карпенко сьогодні нагадав, що вибори мають бути проведені у неділю не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну повноважень, які відраховуються від дати інавгурації. Таким чином, останній термін їхнього проведення був 20 липня наступного року.  

«Основний закон не забороняє проводити вибори раніше, він забороняє проводити їх пізніше за встановлений термін. На думку Центральної виборчої комісії, оптимальною датою для проведення виборів президента Республіки Білорусь є 26 січня 2025 року», – наводить слова Карпенка БелТА.

Нагадаємо, Посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявив, що Росія надасть «допомогу» Білорусі в разі протестів після президентських виборів у 2025 році. Посол додав, що про «провокації» напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур. 

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на наступних президентських виборах у 2025 році громадяни «охайно та акуратно» оберуть собі очільника країни.

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Теги: Білорусь вибори Олександр Лукашенко закон Ігор Карпенко диктатор

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