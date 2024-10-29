Швеція передає Україні новий пакет військової допомоги

Україна отримає пакет на суму в €63 млн

Уряд Швеції вирішив надати Україні підтримку в розмірі 63 мільйонів євро. Цей транш буде виділено в рамках попередніх пакетів військової допомоги. Відповідна уява опублікована на сайті шведського уряду.

Фінансова допомога включає 20 мільйонів євро для підтримки української промислової бази. Це ґрунтується на данській моделі, яка спрямована на фінансування закупівель в українській промисловості згідно з пропозиціями України. Уряд також планує виділити приблизно 43 мільйони євро для підтримки різних багатосторонніх ініціатив на користь України.

У четвер, 24 жовтня, уряд ухвалив рішення дозволити Шведській адміністрації оборонного майна (FMV) провести переговори та підписати угоду з Данією про безоплатну передачу Україні 20 мільйонів євро на закупівлю оборонного обладнання через українську оборонну промисловість, а також доручити Збройним силам Швеції перевести ці кошти в Данію.

Данська модель, яку Швеція планує підтримати, покликана допомогти у закупівлях, що їх прагне здійснити українська промисловість. Ця модель містить механізми, що забезпечують ефективне використання коштів і передбачають надання Україною зворотного зв'язку щодо використання поставленого обладнання. Завдяки попередній данській підтримці, Україна змогла виготовити 18 одиниць своєї артилерійської системи.

Розвиток виробництва в Україні зміцнює загальну оборонно-промислову базу Європи. Посилення цієї бази є важливим для задоволення значних потреб, викликаних війною в Україні, а також для нарощування оборонного потенціалу європейських країн.

«Разом із завданням, яке вже має Шведська адміністрація оборонного майна щодо підтримки закупівель для України, ця допомога у зміцненні української промислової бази відкриє нові можливості для співпраці між оборонною промисловістю України та Європи», – зазначено у повідомленні.

Це створює можливість для спільної розробки інноваційних рішень, які вже випробовувалися на полі бою, а також сприяє підвищенню здатності України виробляти та обслуговувати оборонну техніку.

Крім того, уряд має намір виділити близько 43 мільйонів євро для підтримки низки існуючих багатосторонніх ініціатив з метою надання швидкої й ефективної допомоги Збройним Силам України.

Прикладами ініціатив, які можуть бути підтримані, є такі коаліції, створені в межах Української оборонної контактної групи (UDCG):

Коаліція військово-повітряних сил, що закуповує ракети класу «повітря-повітря» для програми F-16 України;

Морська коаліція, яка тренує українську морську піхоту;

Коаліція з питань розмінування, що закуповує обладнання для знешкодження наземних мін;

IT-коаліція, до якої нещодавно приєдналася Швеція, що забезпечує обладнання для зв'язку.

У рамках цієї підтримки Швеція також зробить внесок у Комплексний пакет допомоги НАТО для України, що включає закупівлю військового обладнання.

До слова, уряд Данії оголосив про виділення Україні 21-го пакету військової допомоги на суму 2,4 млрд данських крон (близько 321,8 млн євро). Про це повідомило міністерство оборони Данії.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про виділення пакета військової допомоги на $400 млн.

Раніше уряд США схвалив продаж Тайваню комплексів ППО середньої дальності Nasams і супутнього обладнання на загальну суму майже $2 млрд.