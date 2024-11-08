Головна Думки вголос Олег Постернак
search button user button menu button
Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Холодний душ реалізму: Трамп, Путін і питання війни в Україні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп ймовірніше за все буде мати телефонну розмову із Путіним найближчим часом
колаж: glavcom.ua

Якою буде стратегія нового президента США щодо України?

Західні медіа заглядають у рот Трампу, гадають на гущі, штурмують аналітиків та радників в оточенні новообораного Президента США і намагаються збагнути якою буде його політика в українському напрямку.

Це непроста задача, адже «залізти» у голову 47-му Президенту США не під силу багатьом у цьому світі. Тим не менш, можна окреслити певні реперні точки.

Контраст понад усе. Більшість джерел чітко артикулюють позицію, що кінець війні в України близький, хоча при цьому констатують, що розробленого плану у Трампа немає.

Але Трамп зациклений на контрасті із політикою Байдена за будь-яку ціну і тому варто врахувати, що підхід до України за аналогією може стати жертвою цієї політичної стратегії.

Очевидно, що Трамп зосередиться на цих сигналах суспільству, адже він має демонструвати наступність свого зовнішньополітичного підходу із передвиборчими позиціями. Швидко і публічно відмовитись від них буде занадто нахабно як для самого Трампа, але у часи його першого президентства випадків різкої зміни підходів доволі багато (відкликання підпису під комюніке після саміту G7 у Канаді, ситуація із виведенням військ з Іраку тощо).

Персоніфікація. За визначення зовнішньополітичної лінії Трампа буде змагання різних груп у середовищі Республіканської партії, від поміркованих до MAGA-групи, від старих «чиновників-яструбів» часів першого президентства до неофітів-підлабузників алармістського типу.

Трамп схильний доручати окремі конфліктні зовнішньополітичні кейси певним відповідальним координаторам, яким він довіряє. Так було, коли він призначив Курта Волкера на «український трек» або свого зятя Кушнера на близькосхідний напрямок. Саме останній і супроводжував Авраамські угоди. Ймовірно так само буде і цього разу.

Холодний душ реалізму. Трамп ймовірніше за все буде мати телефонну розмову із Путіним найближчим часом, адже цього вимагає взятий ним на озброєння наратив: «при мені війни будуть припинені». А якщо сказав – то треба принаймні робити певні кроки для цього. Фантомна віра у те, що завтра Трамп розчулиться історією та нинішньою трагедією українців і стане антиросійським яструбом – поки що теорія для наївних.

Факт перший, на якому буде наполягати Трамп: 20% території України окуповані і повернути їх Збройні Сили України нездатні. Мобілізація немотивованих осіб, низький рівень підготовки новобранців, військово-технічна нестача, безліч випадків СЗЧ та дезертирства, низький рівень воєнного планування та командування не здатні створити диво на полі бою.

Факт другий: військова допомога Україні стає засобом шантажу Путіна. Мета – примусити його сідати за перемовини. Але навіщо це йому, адже за місяць він «вигризає» по 500 квадратних кілометрів української землі? І навіть якщо РФ почне імітувати перемовини, чи має Україна достатні контраргументи, щоб пробити завищені «хотілки» РФ, які будуть віддавати захмарним нахабством?

Факт третій: торг щодо вступу України у НАТО. Дуже дивно, звісно, спостерігати, як цей козир у руках Заходу вислизає з його рук, адже ним можна було б маневрувати. І замість того, щоб казати, що Україну не готові взяти у НАТО, не краще було б дати Кремлю реальну підставу, що Україну можуть таки запросити і тим самим показати дієвість цього козиря? Адже виявляється так, що від нього відмовляються на користь РФ, навіть не увівши у перемовну гру.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін політика Україна США Дональд Трамп вибори вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хлопці вирили кілька бліндажів: тут і місце для відпочинку, і імпровізована кухня
Вони тримають останню посадку. Покровський напрямок: репортаж з «нуля» Лінія фронту
16 жовтня, 10:20
Рибалка знайшов частини тіла Колін Монфор в череві акули
В Індонезії у шлунку акули знайдено тіло людини: деталі
10 жовтня, 17:16
На сайті продається автограф Фаріон за велику ціну
У мережі продається автограф Ірини Фаріон: ціна вражає (фото)
10 жовтня, 17:40
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 26 хвилин
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 26 хвилин
10 жовтня, 12:34
Швейцарці думають над зміцненням ППО Європи
Зміцнення ППО у Європі: рішення Швейцарії викликало суперечки
21 жовтня, 08:39
Температура вночі буде 2-7° тепла
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
23 жовтня, 05:11
Країни БРІКС не об'єдналися навколо війни Росії проти України
Чи вдалося РФ сформувати нову систему безпеки на саміті БРІКС? Відповідь аналітиків
24 жовтня, 08:37
«Відновлення бронювання – це нагальне питання для всієї економіки України»
Зупинка бронювання. Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки
28 жовтня, 14:06
Звіт ISW щодо війни
Росіяни просунулись на схід від Вугледару та в районі Покровська – звіт ISW
27 жовтня, 04:03

Олег Постернак

Холодний душ реалізму: Трамп, Путін і питання війни в Україні
Холодний душ реалізму: Трамп, Путін і питання війни в Україні
Чого очікувати від другого терміну Трампа
Чого очікувати від другого терміну Трампа
Трамп в зеніті першої електоральної слави
Трамп в зеніті першої електоральної слави
Останній бій за Білий дім: чи зможе Гарріс утримати перевагу у вирішальну ніч
Останній бій за Білий дім: чи зможе Гарріс утримати перевагу у вирішальну ніч
Ранні голоси на користь Гарріс: що це значить для остаточного результату
Ранні голоси на користь Гарріс: що це значить для остаточного результату
Санду виграла перший тур. Але чи є це перемогою?
Санду виграла перший тур. Але чи є це перемогою?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
30K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7785
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
4690
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення
4594
Українці, які проживають у Чехії, активно вступають до легіону в Польщі

Новини

ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
Сьогодні, 14:54
У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua