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    17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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    Вітаємо сьогодні представників благородної професії - 17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    Вітаємо сьогодні представників благородної професії
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні в Україні святкують День рятувальника

    Сьогодні, 17 вересня, у п’ятницю в Україні святкують

    День рятувальника

    Затверджений із 2004 року. Завдання, які стоять перед національними службами цивільної оборони більшості країн світу, пов’язані сьогодні переважно з проблемами мирного часу, що дозволяє говорити саме про цивільний захист населення, а не про цивільну оборону.

    Тож українські рятувальники відзначають своє професійне свято щороку 17 вересня.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У церкві 17 вересня віряни вшановують пам'ять, українського освітнього та церковного діяча, а також письменника Йоасафа Бєлгородського.

    Історія

    Владика Іоасаф – полтавець, син бунчужного Війська Запорозького козака Андрія Горленка.

    Майбутній святитель народився в сім’ї Андрія і Марії Горленків у той час, коли в місцевому храмі йшла Божественна літургія, і був названий на честь святого Іоакима – батька Пресвятої Богородиці.

    Батьки мріяли забезпечити своєму первістку чудову освіту й блискуче майбутнє, але Господь сповістив Свою святу волю про майбутнє хлопчика.

    Якось теплого літнього вечора Андрій Горленко сидів на ґанку і милувався красою заходу. В останніх променях сонця він побачив за горизонтом на повітрі Божу Матір з Ангелом, і свого Іоакима біля її ніг. Хлопчик ревно молився до Пречистої. До здивованого отця донеслася тиха мова Богородиці: «Тяжіє Мені молитва твоя», і в цей момент Ангел одягнув дитину в архієрейську мантію.

    На восьмому році життя майбутній святитель став студентом Київської Могилянської Академії – на той час – єдиного оплоту Православ’я на Русі. Уже на 11-му році свого життя Іоаким Горленко прийняв рішення стати монахом.

    Улітку 1748 року, після кончини архієрея, архімандрит Іоасаф був висвячений на єпископа Бєлгородського і Обоянського. Харківська губернія, в яку входив на той час і Білгород, відрізнялася крайньою бідністю населення.

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    Бідність пастви не давала спокою святителю Іоасафу. Він всіляко намагався допомогти нужденним. Діти духовенства і сироти отримали можливість навчатися в училищах, їм виплачували допомогу.

    Перед великими церковними святами святитель посилав свого келійника до найбідніших таємно підкинути мішки з подарунками у віконце або залишити біля ґанку. Одного разу, перед Різдвом, келійник захворів, і святитель переодягнувся в бідний одяг і сам пішов по дворах. Пізньої ночі він повертався додому, і воротар архієрейських палат, побачивши, як якийсь жебрак суне прямо до владики в келію, окликнув його. Але святитель мовчав, боячись, що його впізнають по голосу. Старанний воротар гарненько відмолотив дубиною непрошеного гостя, поки випадково не побачив лице владики Іоасафа. Шокований охоронець приходив до тями, а святитель прослизнув у келію.

    Святитель Іоасаф удостоївся отримати від Господа дар духовного прозріння.

    Іоасаф спочив 10 грудня 1754 року. Два з половиною місяці після блаженної кончини його тіло у відкритій труні стояло в Свято-Троїцькому соборі, не віддаючись будь-яким змінам або тлінню – преосвященний Іоанн Козлович, призначений Святішим Синодом для здійснення поховання, був затриманий паводком у дорозі. Лише 28 лютого 1755 відбулося поховання святителя. Через два роки були знайдені його нетлінні мощі. Тлін не торкнувся навіть убрання владики, пошкодивши лише частину п’яти на одній нозі.

    Народні прикмети й традиції:

    • Багато лушпиння на цибулі – прикмета того, що зима буде дуже холодною.
    • Якщо людина народилася 17 вересня, то його талісманом є флюорит.
    • Якщо миші біжать по підлозі 17 вересня – скоро буде пожежа.
    • Пожежу віщує заєць, той, що біжить по селу, зозуля, яка летить по селі.

    Що не можна робити сьогодні:

    • Не можна у цей день лаятися;
    • Не варто сьогодні зловживати алкоголем;
    • Не можна нині давати гроші у борг;
    • Не слід у цей день сваритися з сусідами.

    Іменини

    У четвер, 17 вересня, іменини відзначають Афанасій, Донат, Моїсей, Роберт, Федір, а також Юліан.

    Теги: діти свята мова традиції
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    17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони