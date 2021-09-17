17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні в Україні святкують День рятувальника

Сьогодні, 17 вересня, у п’ятницю в Україні святкують

День рятувальника

Затверджений із 2004 року. Завдання, які стоять перед національними службами цивільної оборони більшості країн світу, пов’язані сьогодні переважно з проблемами мирного часу, що дозволяє говорити саме про цивільний захист населення, а не про цивільну оборону.

Тож українські рятувальники відзначають своє професійне свято щороку 17 вересня.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 17 вересня віряни вшановують пам'ять, українського освітнього та церковного діяча, а також письменника Йоасафа Бєлгородського.

Історія

Владика Іоасаф – полтавець, син бунчужного Війська Запорозького козака Андрія Горленка.

Майбутній святитель народився в сім’ї Андрія і Марії Горленків у той час, коли в місцевому храмі йшла Божественна літургія, і був названий на честь святого Іоакима – батька Пресвятої Богородиці.

Батьки мріяли забезпечити своєму первістку чудову освіту й блискуче майбутнє, але Господь сповістив Свою святу волю про майбутнє хлопчика.

Якось теплого літнього вечора Андрій Горленко сидів на ґанку і милувався красою заходу. В останніх променях сонця він побачив за горизонтом на повітрі Божу Матір з Ангелом, і свого Іоакима біля її ніг. Хлопчик ревно молився до Пречистої. До здивованого отця донеслася тиха мова Богородиці: «Тяжіє Мені молитва твоя», і в цей момент Ангел одягнув дитину в архієрейську мантію.

На восьмому році життя майбутній святитель став студентом Київської Могилянської Академії – на той час – єдиного оплоту Православ’я на Русі. Уже на 11-му році свого життя Іоаким Горленко прийняв рішення стати монахом.

Улітку 1748 року, після кончини архієрея, архімандрит Іоасаф був висвячений на єпископа Бєлгородського і Обоянського. Харківська губернія, в яку входив на той час і Білгород, відрізнялася крайньою бідністю населення.

Бідність пастви не давала спокою святителю Іоасафу. Він всіляко намагався допомогти нужденним. Діти духовенства і сироти отримали можливість навчатися в училищах, їм виплачували допомогу.

Перед великими церковними святами святитель посилав свого келійника до найбідніших таємно підкинути мішки з подарунками у віконце або залишити біля ґанку. Одного разу, перед Різдвом, келійник захворів, і святитель переодягнувся в бідний одяг і сам пішов по дворах. Пізньої ночі він повертався додому, і воротар архієрейських палат, побачивши, як якийсь жебрак суне прямо до владики в келію, окликнув його. Але святитель мовчав, боячись, що його впізнають по голосу. Старанний воротар гарненько відмолотив дубиною непрошеного гостя, поки випадково не побачив лице владики Іоасафа. Шокований охоронець приходив до тями, а святитель прослизнув у келію.

Святитель Іоасаф удостоївся отримати від Господа дар духовного прозріння.

Іоасаф спочив 10 грудня 1754 року. Два з половиною місяці після блаженної кончини його тіло у відкритій труні стояло в Свято-Троїцькому соборі, не віддаючись будь-яким змінам або тлінню – преосвященний Іоанн Козлович, призначений Святішим Синодом для здійснення поховання, був затриманий паводком у дорозі. Лише 28 лютого 1755 відбулося поховання святителя. Через два роки були знайдені його нетлінні мощі. Тлін не торкнувся навіть убрання владики, пошкодивши лише частину п’яти на одній нозі.

Народні прикмети й традиції:

Багато лушпиння на цибулі – прикмета того, що зима буде дуже холодною.

Якщо людина народилася 17 вересня, то його талісманом є флюорит.

Якщо миші біжать по підлозі 17 вересня – скоро буде пожежа.

Пожежу віщує заєць, той, що біжить по селу, зозуля, яка летить по селі.

Що не можна робити сьогодні:

Не можна у цей день лаятися;

Не варто сьогодні зловживати алкоголем;

Не можна нині давати гроші у борг;

Не слід у цей день сваритися з сусідами.

Іменини

У четвер, 17 вересня, іменини відзначають Афанасій, Донат, Моїсей, Роберт, Федір, а також Юліан.