17 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому – зазначай стоять сильні морози, та йде сніг
Сьогодні, 17 лютого, у світі відзначають День спонтанного прояву доброти та Міжнародний день кота, а віряни вшановують пам'ять преподобного Миколая
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять преподобного Миколи сповідника – ігумена Студійського.
Відсьогодні починалися звірині (вовчі) весілля, тому святого Миколу Студійського називали «вовчим сватом». Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому – зазначай стоять сильні морози, та йде сніг.
Народні прикмети й традиції
- Якщо і лісі залишилось мало снігу, то до відлиги;
- Якщо гілки ялинок згинаються вниз, то варто чекати снігопадів;
- Якщо сняться птахи, то будуть хороші новини;
- Якщо дуже хмарний день, то літо буде спекотним;
- Якщо на Миколи не вдарили морози, то зима буде затяжною.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна залишати вдома безлад;
- Не можна лаятись та сваритись;
- Не можна планувати далеку мандрівку;
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна їсти жирну їжу та фастфуд;
- Не можна стригти волосся.
Хто святкує день ангела
У середу, 17 лютого, іменини відзначають Микита, Микола, Миколай, Юрій, Іван, Кирило, Йосип, Аврам, Сидір, Георгій, Єгор та Ганна.