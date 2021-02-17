17 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

17 лютого у світі відзначають День спонтанного прояву доброти

Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому – зазначай стоять сильні морози, та йде сніг

Сьогодні, 17 лютого, у світі відзначають День спонтанного прояву доброти та Міжнародний день кота, а віряни вшановують пам'ять преподобного Миколая

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять преподобного Миколи сповідника – ігумена Студійського.

Відсьогодні починалися звірині (вовчі) весілля, тому святого Миколу Студійського називали «вовчим сватом». Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому – зазначай стоять сильні морози, та йде сніг.

Народні прикмети й традиції

Якщо і лісі залишилось мало снігу, то до відлиги;

Якщо гілки ялинок згинаються вниз, то варто чекати снігопадів;

Якщо сняться птахи, то будуть хороші новини;

Якщо дуже хмарний день, то літо буде спекотним;

Якщо на Миколи не вдарили морози, то зима буде затяжною.

Що не можна робити сьогодні

Не можна залишати вдома безлад;

Не можна лаятись та сваритись;

Не можна планувати далеку мандрівку;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна їсти жирну їжу та фастфуд;

Не можна стригти волосся.

Хто святкує день ангела

У середу, 17 лютого, іменини відзначають Микита, Микола, Миколай, Юрій, Іван, Кирило, Йосип, Аврам, Сидір, Георгій, Єгор та Ганна.