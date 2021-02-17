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    17 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    17 лютого у світі відзначають День спонтанного прояву доброти - 17 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    17 лютого у світі відзначають День спонтанного прояву доброти

    Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому – зазначай стоять сильні морози, та йде сніг

    Сьогодні, 17 лютого, у світі відзначають День спонтанного прояву доброти та Міжнародний день кота, а віряни вшановують пам'ять преподобного Миколая

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять преподобного Миколи сповідника – ігумена Студійського.

    Відсьогодні починалися звірині (вовчі) весілля, тому святого Миколу Студійського називали «вовчим сватом». Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому – зазначай стоять сильні морози, та йде сніг.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо і лісі залишилось мало снігу, то до відлиги;
    • Якщо гілки ялинок згинаються вниз, то варто чекати снігопадів;
    • Якщо сняться птахи, то будуть хороші новини;
    • Якщо дуже хмарний день, то літо буде спекотним;
    • Якщо на Миколи не вдарили морози, то зима буде затяжною.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна залишати вдома безлад;
    • Не можна лаятись та сваритись;
    • Не можна планувати далеку мандрівку;
    • Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
    • Не можна їсти жирну їжу та фастфуд;
    • Не можна стригти волосся.

    Хто святкує день ангела

    У середу, 17 лютого, іменини відзначають Микита, Микола, Миколай, Юрій, Іван, Кирило, Йосип, Аврам, Сидір, Георгій, Єгор та Ганна.

    Теги: свята традиції
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