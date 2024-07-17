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Яка роль працівники ТЦК на пунктах пропуску: прикордонники пояснили

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Яка роль працівники ТЦК на пунктах пропуску: прикордонники пояснили
Від 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону обов’язкова для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років
фото ілюстративне

Повістки на пунктах пропуску відкрито чи не відкрито не видаються

Представники територіальних центрів комплектування можуть бути присутні на деяких пунктах пропуску на кордоні України для надання допомоги прикордонникам, але вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в  ефірі «Радіо Свобода».   

За його словами, працівники ТЦК перебувають на пунктах пропуску на кордоні для того, щоб допомогти працівникам прикордонної служби.

«В окремих пунктах пропуску, в окремі години можуть бути присутні представники територіальних центрів комплектування, але вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю. Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають. Тоді ми можемо звернутися до тих представників територіальних центрів комплектування, які можуть перебувати в пунктах пропуску», – резюмував Андрій Демченко. 

Речник ДПСУ наголосив, що повістки ж на пунктах пропуску «масово, відкрито чи не відкрито» не видають, оскільки участі в заходах прикордонного контролю представники територіальних центрів комплектування не беруть.

Проте він зауважив, що працівники прикордонної служби можуть звернутися до поліції, щоб вони доставили людину до територіальних центрів комплектування, якщо особа, яка перетикає кордон, подана у розшук до підрозділів Національної поліції України, що може відображатися, наприклад, в системі «Оберіг».

Нагадаємо, раніше Демченко повідомив, що починаючи з 17 липня 2024 року чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть із України без військового квитка.

Теги: прикордонники Держприкордонслужба ТЦК чоловік

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