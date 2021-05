16 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій

Сьогодні, 16 травня, в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій, а православні християни вшановують пам'ять святої мучениці Маври і її чоловіка – мученика Тимофія.

У світі святкують аж три події – Міжнародний день світла, Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу та День біографів.

День пам'яті жертв політичних репресій

У Биківнянському лісі знаходиться найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій

День пам'яті жертв політичних репресій встановлено згідно з указом президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства та у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років.

Точну кількість жертв тоталітарного режиму досі визначити неможливо. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні було заарештовано майже 1,5 мільйона осіб. Велику кількість із них було розстріляно, інші пройшли тюрми, заслання, вислання, каторгу, табори, примусово побували в психіатричних закладах. Терор і репресії зачепили майже всі верстви українського населення: науковців, політиків, військових, священиків, представників культури, селянство.

Міжнародний день світла

16 травня святкується Міжнародний день світла (International Day of Light), заснований ЮНЕСКО в листопаді 2017 року. Він присвячений ролі світла в науці, культурі та мистецтві, освіті та сталому розвитку, а також в таких різноманітних галузях, як медицина, комунікації і енергетика. Появі свята передувала реалізована за ініціативою ЮНЕСКО в 2015 році ідея проведення Міжнародного року світла і світлових технологій (The International Year of Light and Light-based Technologies, IYL2015).

Світло грає центральну роль в діяльності людини. На самому фундаментальному рівні, за допомогою фотосинтезу, світло є джерелом зародження самого життя. Вивчення світла призвело до появи перспективних альтернативних джерел енергії, істотним медичним досягненням в області технологій діагностики та лікування захворювань, створення швидкісного Інтернету і багатьом іншим відкриттям, які зробили революцію в суспільстві і сформували наше розуміння всесвіту.

Серед цілей, переслідуваних при проведенні заходів, присвячених Дню: підвищення обізнаності та розуміння того, яким чином світло і світлові технології впливають на наше повсякденне життя, а також на навколишній світ.

Адже існує і проблема, пов'язана з тим, що світло в темний час доби відіграє іноді навіть згубну роль в житті окремих представників фауни. Крім цього, важливим завданням координаторів заходів стає вирішення питання енергоефективності шляхом створення і впровадження нових технологій в області світла.

Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу

Щорічно у третю неділю травня прийнято згадувати людей, які померли від СНІДу. Це робиться, в тому числі і для того, щоб привернути увагу світової громадськості до проблем хворих на СНІД і носіїв ВІЛ-інфекції, а також до поширення цього захворювання в світі.

Вперше Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу (World Remembrance Day of AIDS Victims) відзначили в американському Сан-Франциско в 1983 році. Через кілька років з'явився символ руху проти цієї хвороби. Ним стала червона стрічка, пришпилена до одягу, а також різнокольорові полотна - квілт, зшиті з клаптиків тканини в пам'ять про безліч людей, які пішли з життя. Ці атрибути придумав в 1991 році художник Френк Мур. В даний час у Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу активісти цієї акції і просто небайдужі люди прикріплюють до свого одягу червоні стрічки.

ВІЛ-інфекція – це хвороба, яку викликає вірус імунодефіциту людини. ВІЛ вражає імунну систему людини, з часом позбавляючи її можливості чинити опір іншим захворюванням і інфекціям. СНІД – це остання стадія розвитку ВІЛ-інфекції.

Сьогодні, в третю неділю травня, люди у всьому світі згадують рідних, близьких, просто знайомих, які померли від СНІДу. Активісти руху проти поширення ВІЛ проводять лекції та інші просвітницькі заходи, спрямовані на те, щоб попередити людей про ризик інфікування і навчити їх уникати небезпеки. Також проводиться чимало пам'ятних і благодійних акцій по всьому світу.

День біографів

16 травня відзначається День біографів (Biographers Day). Сьогодні допитливі люди відзначають річницю першої зустрічі Семюела Джонсона (Samuel Johnson, 1709-1784) зі своїм біографом Джеймсом Босуеллом (James Boswell, 1740-1795). Чоловіки зустрілися в одному з книжкових магазинів Лондона в 1763 році, а результатом зустрічі і сталих між ними відносин стала опублікована в 1791 році двотомна «Життя Семюела Джонсона».

Саме завдяки скрупульозній і невтомній праці біографів до наших днів дійшли навіть самі, здавалося б, незначні відомості про життя великих людей тієї чи іншої епохи, про вдачі і звичаї цієї епохи.

Одним з перших біографів можна назвати давньогрецького філософа Плутарха. На жаль, імена багатьох видатних біографів забуті, але залишені ними життєписи завжди будуть цінною літературною спадщиною будь-якої країни і невичерпним матеріалом для досліджень.

Тому сьогоднішнє свято – це ще один привід відзначити заслуги тих, хто часто залишається в тіні.

Традиції та обряди

Сьогодні сіють і висаджують у відкритий грунт розсаду капусти. Щоб захистити від шкідників, обприскують її святою водою.

Готують молочну кашу. Вважається, що вона додає здоров'я.

Готують борщі і суп із зеленню.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено купувати і дарувати носові хустки. Наші предки вірили, що таке придбання стане передвісником швидких похорону. Саме мінімальне зло – погіршення здоров'я і дарувальника, і одержувача хустки.

Чоловікам не рекомендується працювати в саду і на городі в цей день. У народі вважалося, що в іншому випадку врожай буде небагатим.

Не слід в цей день безтурботно ставитися до молока. Якщо пролити його 16 травня, в будинок прийде біда, говорили прапрапрадіди. Тому краще взагалі не пити і не використовувати при готуванні цей продукт.

Не можна в цей день плакати, навіть від щастя, інакше в життя може увірватися справжня печаль. З цієї ж причини краще не надягати 16 травня темний одяг – він притягне негатив.

Народні прикмети

Рясна роса – до багатого врожаю огірків.

Багато роси на світанку – до погожого дням. Її відсутність говорить про швидкі дощі.

Якщо листя на ясені ще не розправилися, а дуб вже красується зеленню – літо буде сухим.

Черемуха зацвіла – чекай похолодання. Якщо квітів багато, значить, влітку випаде багато опадів.

Іменини

У неділю, 16 травня, іменини відзначають Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.