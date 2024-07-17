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Лиховій знову став речником оперативно-стратегічного угруповування військ «Таврія»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Лиховій знову став речником оперативно-стратегічного угруповування військ «Таврія»
фото: detector.media

Засновник та головний редактор «Новинарні» мобілізувався до лав Збройних сил України в листопаді 2023 року

Колишній головний редактор, засновник інтернет-видання «Новинарня» капітан ЗСУ Дмитро Лиховій знову став речником оперативного угруповання військ «Таврія». Про це Лиховій повідомив у Facebook.

«Так, це нове відрядження. Радий повернутися до виконання задач у складі сил і засобів «Таврія», тепер уже як оперативного угруповання військ, на іншій посаді та в дещо іншій операційній зоні. Разом із колегами в силах оборони Півдня забезпечуємо якісну комунікацію і співпрацю з медіа. На зв’язку», – зазначив капітан Лиховій.

Засновник та головний редактор «Новинарні», журналіст із 32-річним стажем Дмитро Лиховій мобілізувався до лав Збройних сил України в листопаді 2023 року. Невдовзі отримав чергове військове звання «капітан». Наприкінці грудня став речником Генерального штабу ЗСУ.

В. о. головного редактора стала Леся Шовкун. У лютому-березні 2024 року очолював Об’єднаний пресцентр сил оборони Таврійського напрямку, обіймав посаду начальника відділу зв’язків з громадськістю – речника ОСУВ «Таврія». На цей період припали вихід українських військ з Авдіївки, яка тоді входила в операційну зону «Таврії», розбудова фортифікаційних споруд та інші виклики.

Після відрядження повернувся на посаду офіцера в Головне управління комунікацій ЗСУ.

Нагадаємо, у грудні 2023 Головний редактор видання «Новинарня» Дмитро Лиховій став речником Генерального штабу ЗСУ. 

Теги: журналіст

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