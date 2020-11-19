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    Суспільство

    19 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    19 листопада в Україні відзначають День метеоролога - 19 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    19 листопада в Україні відзначають День метеоролога

    Не варто сьогодні брати гроші у борг, а також позичати іншим

    Сьогодні, 19 листопада, у світі відзначають Міжнародний день чоловіків, в Україні – День метеоролога.

    Професійне державне свято України для тих, хто причетний до роботи гідрометцентру країни, було запроваджене указом президента в 2003 році.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У православній церкві 19 листопада вшановується пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії. За життя Павла йому довелося зіткнутися з численними протестами і нападами, оскільки в цей період проводилася активна діяльність, спрямована проти християнських святинь і прихильників цієї віри. Сам Павло разом зі святим Феофилактом був також схильний до гонінням і переслідуванням, в результаті чого було вбито.

    Крім цього, 19 листопада вшановується пам’ять Максима Сповідника і Василя Сповідника. Вони проповідували віру в Христа і хоча не зазнали мученицької смерті, все-таки страждали від гонінь і за своє праведне життя були зараховані до лику святих. У 1797 році була освячена церква в його честь, де стали збирати реліквії, які відносяться до морської історії.

    Народні прикмети й традиції

    • Лід промерзає купою на річці – наступного року хліба багато буде.
    • У коней хороший апетит – взимку вони не будуть страждати від хвороб.
    • Гладкий лід 19 листопада – буде багатий урожай.
    • Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.
    • Якщо зірки здаються маленькими — буде сніг.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не варто цього дня лихословити та погано думати про інших;
    • Не можна нині виносити сміття з дому;
    • Не варто сьогодні брати гроші у борг, а також позичати іншим;
    • Не слід цього дня лінуватися та бездіяти.

    Хто святкує день ангела

    У четвер, 19 листопада, іменини відзначають Герман, Павло, Клавдія, Северин, а також Олександра.

    Теги: прогноз погоди свята Укргідрометцентр традиції
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