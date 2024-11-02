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Росія оплатила громадянам Молдови переліт для участі у виборах – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія оплатила громадянам Молдови переліт для участі у виборах – ЗМІ
Другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться 3 листопада
фото: mold.su

Співробітники митниці встановили, що ні за авіапереліт, ні за автотранспорт пасажири автобусів не платили

Близько 150 громадян Молдови доставили з Росії до другого туру виборів президента Молдови, який відбудеться у неділю, 3 листопада. Про це повідомляє місцеве видання IPN.

Зазначається, що три автобуси з громадянами Молдови, які повертаються з Російської Федерації, прибули в ніч проти 2 листопада до пункту пропуску Кахул-Оанча.

Джерела у Митній службі та Прикордонній поліції повідомили IPN, що у трьох автобусах було близько 150 осіб, які безкоштовно перелетіли літаком з Москви до Стамбула, а звідти продовжили свій шлях автобусом.

Співрозмовники додають, що в Стамбулі (Туреччина) пасажирів, які безкоштовно прилетіли з Російської Федерації, зустріли три автобуси з молдовськими номерами, які попрямували до Болгарії.

Там пасажирів пересадили у три інші автобуси, що належать болгарській компанії, на яких вони прибули на прикордонний перехід Кахул-Оанча.

Поговоривши з пасажирами, співробітники митниці встановили, що ні за авіапереліт, ні за автотранспорт вони не платили.

У Російській Федерації їм було сказано: безкоштовний транспорт організований для громадян, які бажають повернутися додому, щоб узяти участь у другому турі президентських виборів.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум щодо вступу країни до ЄС. На нинішньому референдуму громадяни вирішували, чи слід міняти Конституцію. Таким чином 50.46% віддали свої голоси за зміни в Конституції, натомість 49.54% відмовилися від змін.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів.

Також напередодні другого туру президентських виборів громадяни Молдови масово почали отримувати анонімні повідомлення з погрозами вбивством. Про це заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан.

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Теги: Туреччина міністр вибори Молдова референдум транспорт

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