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Переведення воїнів в армії працюватимуть через застосунок «Армія+» – президент

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Переведення воїнів в армії працюватимуть через застосунок «Армія+» – президент
Переведення військових працюватимуть через застосунок «Армія+»
фото з відкритих джерел

Зеленський зазначив, що механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України

Щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський

Очільник держави зазначив, що механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

«Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо», – додав Зеленський. 

Як пояснив президент, переведення працюватимуть через застосунок «Армія+».

«72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через «Армію+». У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження – зрозуміле рішення. Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму», – написав він.

За словами Зеленського, технічна готовність старту – 15 листопада.

«Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого – представниками громадських організацій», – підсумував президент України. 

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.

До слова, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 857 захисників України, 472 із них – посмертно. Відповідні укази №759/2024 та №760/2024 оприлюднені на сайті глави держави. У документах вказується що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Теги: армія Володимир Зеленський президент застосунок

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