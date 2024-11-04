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Негода на Київщині: в області пошкоджено 18 електромереж

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Негода на Київщині: в області пошкоджено 18 електромереж
Пориви вітру у столиці вже призвели до падіння дерев та пошкоджень дахів
фото: Київська служба порятунку

Фахівці в посиленому складі повертають світло в домівки мешканців регіону

У Київській області через пориви вітру і падіння гілок та дерев на електродроти зафіксовані пошкодження 18 електромереж. Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.

«На Київщині знов погіршення погоди. Синоптики протягом всього дня прогнозують дощ та вітер до 20 м/с по всій області. Наразі зафіксовані пошкодження 18 ліній середнього класу напруги 6-10 кВ. Основна причина аварій – падіння гілок та дерев на проводи», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці в посиленому складі повертають світло в домівки мешканців регіону.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 листопада, у столиці спостерігаються сильні пориви вітру до 20 м/с, що вже призвело до падіння дерев та пошкоджень дахів. Зокрема, за даними патрульної поліції Києва, через падіння дерева на проїжджу частину на вулиці Сім'ї Ідзиковських рух транспорту перекрито. На місці працюють відповідні служби.

Як повідомлялося, у столиці та області прогнозується похолодання та сильний вітер. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний – 7-12 м/с, часом пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Теги: вітер електроенергія негода

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