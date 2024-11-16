Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шольц узгодив дзвінок Путіну з Байденом, Макроном і Стармером – Bild

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Шольц узгодив дзвінок Путіну з Байденом, Макроном і Стармером – Bild
Путін розмовляв із Шольцом німецькою мовою
фото з відкритих джерел

18 жовтня в Берліні у форматі «четвірки» зустрілися лідери США, Великої Британії, Франції та Німеччини

Телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним була узгоджена з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном. Президент України Володимир Зеленський також був поінформований про це, повідомляє Bild.

За даними видання, 18 жовтня в Берліні у форматі «четвірки» зустрілися лідери США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Шольц прагнув зрозуміти, чи готовий Путін до переговорів.

Також Bild пише, що розмова велася німецькою мовою, якою Путін добре володіє. Проте він відповідав російською, через що Шольцу все ж знадобився перекладач.

Ще 1 жовтня канцлер заявив про намір поговорити з Путіним. У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що "спільних тем немає, а відносини між Німеччиною та Росією фактично зайшли в глухий кут не з нашої ініціативи". Незабаром після цього Путін висловив бажання поспілкуватися зі Шольцом.

Нагадаємо, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали війну в Україні. Про це йдеться на сайті Кремля. Під час розмови Путін знову заявив, що нібито російська сторона ніколи не відмовлялася і, як і раніше, відкрита до поновлення переговорів з Україною. Олаф Шольц повідомив,  що під час розмови з Путіним закликав його припинити агресивну війну Росії проти України та вивести свої війська. 

Згодом Tagesschau та Sueddeutsche Zeitung повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала близько години.

Читайте також:

Теги: Олаф Шольц Німеччина путін росія війна Україна Джозеф Байден Еммануель Макрон США Франція Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британські бронемашини з «собачою» назвою Husky є в ЗСУ з 2023 року
Mastiff, Husky та Dingo. Хто такі собачники в ЗСУ і з чим вони мають справу Технології війни
Сьогодні, 11:15
Із середини квітня 2022 року у Миколаєві відсутнє централізоване постачання питної води
«Ситуація майже, як у Другу світову». Миколаїв без води: як держава рятує місто Війна і гроші
14 листопада, 09:20
DeepState: Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку в Курській області
DeepState: Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку в Курській області
12 листопада, 01:43
Серед арештованого – брендовий годинник Rolex, сережки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки
Ліжко з доларами. Антикорупційний суд нарешті арештував готівку, вилучену у Крупи
4 листопада, 12:58
Представник церкви баптистів відмовився отримувати повістку на мобілізацію, оскільки «його віра забороняє тримати зброю та вбивати людей»
Баптист відмовився воювати, бо «віра забороняє вбивати людей». Суд ухвалив вирок
3 листопада, 17:30
Сили ППО знищили 10 ворожих безпілотників над Хмельниччиною
Хмельниччина пережила найдовшу повітряну тривогу. Деталі від влади
28 жовтня, 13:47
фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада
Зеленський назвав головну мету українців
19 жовтня, 13:16
Допоки Путін мріє про північнокорейських солдат, у Кім Чен Ина думають над тим, як краще використати Путіна
Путін та Кім Чен Ин. Хто кого використає у війні з Україною? геополітика
19 жовтня, 09:50
Усі футболісти виходили на матч, тримаючи за руки дітей російських окупантів
Депутат Держдуми РФ влаштував істерику через потрапляння російських футболістів до бази «Миротворця»
17 жовтня, 16:49

Новини

Гераскевич увірвався у топ-10 на першому етапі Кубка світу зі скелетону
Гераскевич увірвався у топ-10 на першому етапі Кубка світу зі скелетону
Шольц узгодив дзвінок Путіну з Байденом, Макроном і Стармером – Bild
Шольц узгодив дзвінок Путіну з Байденом, Макроном і Стармером – Bild
Володар Суперкубка УЄФА пояснив невдачі Реброва у збірній України
Володар Суперкубка УЄФА пояснив невдачі Реброва у збірній України
Кубок Біллі Джин Кінг. Відбулося жеребкування поєдинку Україна – Австрія
Кубок Біллі Джин Кінг. Відбулося жеребкування поєдинку Україна – Австрія
Кріштіану Роналду побив рекорд за перемогами у складі збірної
Кріштіану Роналду побив рекорд за перемогами у складі збірної
Після програшу: став відомим рейтинг Майка Тайсона після першого бою за 19 років
Після програшу: став відомим рейтинг Майка Тайсона після першого бою за 19 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
16K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
12K
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
5939
Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву
5930
Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним: перші подробиці

Новини

«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Сьогодні, 13:45
Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Сьогодні, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Сьогодні, 04:07
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua