Шольц узгодив дзвінок Путіну з Байденом, Макроном і Стармером – Bild

18 жовтня в Берліні у форматі «четвірки» зустрілися лідери США, Великої Британії, Франції та Німеччини

Телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним була узгоджена з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном. Президент України Володимир Зеленський також був поінформований про це, повідомляє Bild.

За даними видання, 18 жовтня в Берліні у форматі «четвірки» зустрілися лідери США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Шольц прагнув зрозуміти, чи готовий Путін до переговорів.

Також Bild пише, що розмова велася німецькою мовою, якою Путін добре володіє. Проте він відповідав російською, через що Шольцу все ж знадобився перекладач.

Ще 1 жовтня канцлер заявив про намір поговорити з Путіним. У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що "спільних тем немає, а відносини між Німеччиною та Росією фактично зайшли в глухий кут не з нашої ініціативи". Незабаром після цього Путін висловив бажання поспілкуватися зі Шольцом.

Нагадаємо, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали війну в Україні. Про це йдеться на сайті Кремля. Під час розмови Путін знову заявив, що нібито російська сторона ніколи не відмовлялася і, як і раніше, відкрита до поновлення переговорів з Україною. Олаф Шольц повідомив, що під час розмови з Путіним закликав його припинити агресивну війну Росії проти України та вивести свої війська.

Згодом Tagesschau та Sueddeutsche Zeitung повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала близько години.