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Викривач рекордного хабаря отримав від держави понад 13 млн гривень винагороди

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Викривач рекордного хабаря отримав від держави понад 13 млн гривень винагороди
Шевченко викрив пропозицію хабаря розміром $6 млн готівкою
фото: Євген Шевченко/Facebook

За законом, викривач може отримати 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину

Колишній агент Національного антикорупційного бюро України Євген Шевченко, який був викривачем «рекордного хабаря» ексміністра екології Миколи Злочевського, вже отримав на руки свою винагороду від держави у розмірі 13,3 мільйона гривень. Про це він повідомив у Facebook.

У 2020 році правоохоронці повідомили, що люди Злочевського за 6 мільйонів доларів намагалися підкупити тодішнього керівника САП Назара Холодницького та керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського.

За ці гроші Холодницькому і Калужинському пропонували закрити кримінальне провадження про злочинну організацію Сергія Курченка, в якому Злочевський значився підозрюваним. Посланці ексміністра хотіли, щоб цю справу закрили до дня народження Злочевського, аби він міг без перешкод повернутися в Україну.

«Я викрив пропозицію хабаря розміром 6 млн доларів готівкою. За кілька років ВАКС завершив розгляд справи та ухвалив рішення, за яким обвинувачені отримали свої вироки, а я отримав право на винагороду в розмірі 13,3 млн гривень, яку держава нарешті виплатила! Тож закон про винагороду викривачів корупції працює і тепер я не «торпеда», а успішний бізнесмен», – написав Євген Шевченко.

Він повідомив, що всю суму спрямував на те, чим наразі займається – на виробництво та постачання військовим РЕБ-систем і дронів, а також на фінансування наукових розробок та дослідно-конструкторських робіт у сфері оборонного комплексу.

Окрім того, Шевченко побажав «віри, волі та хоробрості майбутнім викривачам».

Викривач рекордного хабаря отримав від держави понад 13 млн гривень винагороди фото 1

«Співпрацюйте з детективами НАБУ і, сподіваюсь, хтось з вас побʼє мій рекорд та зможе заробити на корумпантах більше за мене. Максимальна можлива сума винагороди викривача становить 500 тисяч доларів, а отже за пару топових корупціонерів можна стати доларовим мільйонером», – написав він.

Скільки платять викривачам?

За законом, викривач може отримати 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Однак розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.

Можливість винагороди викривачам корупції було запроваджено ще у 2019 році. Дотепер суди ухвалили два позитивних рішення про виплати.

Першим виплату отримав чинний військовослужбовець, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. Військовий повідомив, що йому пропонували 24 млн гривень хабаря за «позитивний» висновок аудиту щодо робіт на замовлення Міноборони, виконаних компанією-підрядником.

А що з фігурантами справи?

У серпні 2023 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості Злочевського. За рішенням суду ексміністр сплатив штраф, 500 млн грн на проєкт «Армія Дронів» та понад 160 млн грн на допомогу підрозділам ЗСУ. Загалом у межах розгляду двох кримінальних проваджень про «рекордний хабар» на потреби ЗСУ передали 805,5 млн грн.

Решта фігурантів – експерший заступник начальника ДПС у Києві Микола Ільяшенко, директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча та екскерівниця одного з департаментів Державної фіскальної служби Олена Мазурова – також визнали свою провину.

Нагадаємо, перша виплата викривачу в історії України була здійснена 4 жовтня 2024 року. Винагороду виплатили відповідно до рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року у справі № 991/2197/224. За інформацією «Главкома» НАЗК 2 жовтня 2024 року перерахувало гроші у сумі 1 млн 680 тис. грн викривачу Андрію Андрійовичу Бойку.

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Теги: Міноборони хабар армія гроші закон штраф держава фінансування рекорд Facebook Євген Шевченко бізнесмен

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