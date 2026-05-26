20-річна донька відомого волонтера з Чернівців очолила протокол міністра Ляшка

Анна Дорош координуватиме офіційні зустрічі та міжнародні візити, а також плануватиме графік міністра

Двадцятирічна Анна Дорош очолила протокол міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Вона відповідатиме за координацію офіційних зустрічей, міжнародних візитів, робочого графіка міністра та дотримання державного протоколу під час публічних заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі дівчини.

«3 вдячністю та великою відповідальністю розпочинаю новий професійний етап як очільник протоколу міністра охорони здоров'я України. Пишаюся можливістю бути частиною команди, яка працює над розвитком системи охорони здоров'я України в один із найскладніших періодів для нашої держави. Попереду – багато викликів, великої роботи та нових задач», – написала вона.

У декларації Дорош зазначено, що у 2025 році вона обіймала посаду головної спеціалістки експертної групи з питань Зеленого курсу, довкілля та зміни клімату урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.

Крім того, у 2023 році Дорош стажувалася в Департаменті соціально-економічного та стратегічного планування Чернівецької міської ради. На сайті міськради вказано, що після завершення стажування дівчина отримала роботу в департаменті. Вона була головною спеціалісткою сектору зовнішніх зв'язків відділу інвестицій та міжнародних відносин управління туризму, інвестицій та міжнародних відносин департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування міської ради.

За даними місцевих ЗМІ, батько посадовиці, Володимир Дорош, був радником колишнього очільника Чернівецької ОВА Сергія Осачука.

Як повідомлялося, у червні 2022 року на Буковині затримали волонтера за продаж для ЗСУ позашляховиків, завезених в якості гуманітарної допомоги. Правоохоронці встановили причетність зловмисника до продажу чотирьох таких автівок на загальну суму майже пів мільйона гривень. Тоді медіа повідомляли, що волонтер мав стосунок до штабу Дороша.

До слова, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував петицію на сайті Кабінету міністрів України з вимогою його звільнення та повідомив про звільнення керівника «Охматдиту».