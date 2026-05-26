Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

20-річна донька відомого волонтера з Чернівців очолила протокол міністра Ляшка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
20-річна донька відомого волонтера з Чернівців очолила протокол міністра Ляшка
Дорош називає себе експерткою зі стратегічних комунікацій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Анна Дорош координуватиме офіційні зустрічі та міжнародні візити, а також плануватиме графік міністра

Двадцятирічна Анна Дорош очолила протокол міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Вона відповідатиме за координацію офіційних зустрічей, міжнародних візитів, робочого графіка міністра та дотримання державного протоколу під час публічних заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі дівчини.

«3 вдячністю та великою відповідальністю розпочинаю новий професійний етап як очільник протоколу міністра охорони здоров'я України. Пишаюся можливістю бути частиною команди, яка працює над розвитком системи охорони здоров'я України в один із найскладніших періодів для нашої держави. Попереду – багато викликів, великої роботи та нових задач», – написала вона.

20-річна донька відомого волонтера з Чернівців очолила протокол міністра Ляшка фото 1

У декларації Дорош зазначено, що у 2025 році вона обіймала посаду головної спеціалістки експертної групи з питань Зеленого курсу, довкілля та зміни клімату урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.

Крім того, у 2023 році Дорош стажувалася в Департаменті соціально-економічного та стратегічного планування Чернівецької міської ради. На сайті міськради вказано, що після завершення стажування дівчина отримала роботу в департаменті. Вона була головною спеціалісткою сектору зовнішніх зв'язків відділу інвестицій та міжнародних відносин управління туризму, інвестицій та міжнародних відносин департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування міської ради.

За даними місцевих ЗМІ, батько посадовиці, Володимир Дорош, був радником колишнього очільника Чернівецької ОВА Сергія Осачука.

Як повідомлялося, у червні 2022 року на Буковині затримали волонтера за продаж для ЗСУ позашляховиків, завезених в якості гуманітарної допомоги. Правоохоронці встановили причетність зловмисника до продажу чотирьох таких автівок на загальну суму майже пів мільйона гривень. Тоді медіа повідомляли, що волонтер мав стосунок до штабу Дороша.

До слова, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував петицію на сайті Кабінету міністрів України з вимогою його звільнення та повідомив про звільнення керівника «Охматдиту».

Читайте також:

Теги: Міністерство охорони здоров'я Чернівці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігурантку затримали під час зняття чужих коштів із банкомата
У Чернівцях судитимуть шахрайку, яка ошукала родини військових на 75 тис. грн
27 квiтня, 13:55
Засідання Священного Синоду ПЦУ 11 травня 2026 року
ПЦУ ухвалила історичне рішення: канонізовано творця архітектурного символу Чернівців (фото)
11 травня, 17:34
Про масовану атаку ще вранці попереджав президент Зеленський
Росія атакує захід України: вибухи у Луцьку, Коломиї, Хмельницькому, Ужгороді
13 травня, 14:33

Суспільство

20-річна донька відомого волонтера з Чернівців очолила протокол міністра Ляшка
20-річна донька відомого волонтера з Чернівців очолила протокол міністра Ляшка
Росіянин, який воює за Україну, пояснив, що буде перемогою для нього
Росіянин, який воює за Україну, пояснив, що буде перемогою для нього
Трудові мігранти зароблятимуть 35 тис. грн на місяць? Лібанова прокоментувала паніку в соцмережх
Трудові мігранти зароблятимуть 35 тис. грн на місяць? Лібанова прокоментувала паніку в соцмережх
На Миколаївщині депутатку міськради оштрафовано за російську мову
На Миколаївщині депутатку міськради оштрафовано за російську мову
Науковці тепер можуть оформити відстрочку в «Резерв+»: покрокова інструкція
Науковці тепер можуть оформити відстрочку в «Резерв+»: покрокова інструкція
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира у Львові
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира у Львові

Новини

Під час візиту до Києва у Тихановської в руках помітили фото невідомого чоловіка: ким він виявився (фото)
Сьогодні, 16:59
Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
Сьогодні, 15:33
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
Сьогодні, 15:15
Тривога у Києві тривала 21 хвилину
Сьогодні, 14:34
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua