Трудові мігранти зароблятимуть 35 тис. грн на місяць? Лібанова прокоментувала паніку в соцмережх

Лібанова наголосила, що трудові емігранти зможуть працювати лише на тих посадах, на які не претендують українці
Лібанова спростувала фейки про «35 тис. для мігрантів»

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова прокоментувала в інтерв'ю для «ТСН» поширені у соцмережах заяви про те, що трудовим мігрантам в Україні нібито платитимуть 35 тис. грн., тоді як українцям – лише 12-13 тис., пише «Главком».

Лібанова зазначила, що такі твердження не мають логіки, адже жоден роботодавець не буде платити більше, якщо може знайти працівника за нижчу зарплату. Фахівчиня наголосила, що трудові мігранти зможуть працювати лише на тих посадах, на які не претендують українці, тому не витіснятимуть місцеве населення з ринку праці.

«Усі розмови, що мігрантам будуть платити 35 тис. грн, а нашим – 12 тис. грн… Ну я перепрошую: який роботодавець буде платити 35 тис. грн, якщо він може наймати людину за 13 тис. грн? Він що, сам собі ворог?», – заявила вона.

За її словами, подібні тези навмисно поширюються для того, щоб послабити єдність українського суспільства. Вона також зазначила, що Росія намагається впливати на ситуацію в Україні не лише військовими, а й інформаційними методами.

«Подолати об'єднану українську націю Росія не зможе», – сказала Лібанова. Водночас підкреслила, що Росія використовує не лише військові методи, а й інформаційні кампанії для дестабілізації ситуації в Україні.

До слова, українське суспільство часто насторожено ставиться до трудових мігрантів, адже коли в невеликих громадах з’являються великі групи людей, які не знають мови, не орієнтуються в місцевих правилах і мають інші культурні звички, то це викликає нерозуміння та тривогу серед місцевих жителів.

До слова, «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, щоб розібратися: звідки ростуть ноги у цієї антимігрантської істерії, кому може бути вигідне роздмухування цієї теми та чи справді у країну в гарячій фазі війни стоїть черга охочих іноземців.

Раніше повідомлялось, що російська пропаганда запустила нову порцію фейків про нібито масове завезення індусів, пакистанців та інших мігрантів до України. У соцмережах і Telegram-каналах активно поширюють фото, відео та згенеровані штучним інтелектом зображення, які мають створити враження, ніби українців «заміщують» іноземцями.

