На Миколаївщині депутатку міськради оштрафовано за російську мову

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Політикиня торік уже притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення мовного законодавства
фото: Первомайська міська рада (ілюстративне)
Депутатка Первомайської міської ради отримала штраф у 8,5 тис. грн за використання недержавної мови під час засідання сесії

Депутатка Первомайської міської ради Миколаївської області використала російську мову під час офіційного засідання органу місцевого самоврядування. За порушення вимог мовного законодавства вона отримала штраф у 8,5 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

Як зазначається, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла постанову про накладення адміністративного стягнення за повторне протягом року порушення вимог депутаткою мовного законодавства. Раніше вона притягувалася до адміністративної відповідальності за аналогічне порушення у 2025 році.

Варто зазначити, що робочою мовою діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема мовою засідань, заходів, зустрічей та робочого спілкування, є державна мова. У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку.

Відповідно до положень статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу та становить 17 тис. грн.

Нагадаємо, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська підтримала ідею суттєвого збільшення штрафів за порушення мовного закону, зокрема для тих, хто систематично ігнорує вимоги щодо використання української мови.

До слова, у 2025 році в Україні різко зросла інтенсивність контролю за дотриманням мовного законодавства, а кількість покараних порушників суттєво збільшилася.

На Миколаївщині депутатку міськради оштрафовано за російську мову
Науковці тепер можуть оформити відстрочку в «Резерв+»: покрокова інструкція
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира у Львові
Осетин, який воює за Україну, звернувся до росіян, що йдуть на війну
Бився з окупантами з перших днів повномасштабної війни. Згадаймо Руслана Дутка
Сильний вітер накриє Україну 26 травня: де оголошено небезпеку
