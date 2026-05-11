ПЦУ ухвалила історичне рішення: канонізовано творця архітектурного символу Чернівців (фото)

Православна церква України канонізувала митрополита Євгенія Гакмана

Священний Синод Православної Церкви України 11 травня 2026 року ухвалив історичне рішення – офіційно канонізував митрополита Євгенія Гакмана. Відтепер архієпископа Чернівецького, митрополита Буковини і Далмації офіційно зараховано до лику святих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Чернівецько-Буковинської єпархії Православної церкви України.

«Євгеній Гакман вважається однією з найважливіших постатей в історії Буковини. Він був духовним лідером, просвітителем, захисником православної віри та багато років служив людям і церкві», – йдеться в повідомленні.

У єпархії наголошують: пам’ять про митрополита жила серед буковинців понад 150 років. Люди приходили до його гробниці з молитвами та вірили у його заступництво. Ще наприкінці XIX століття розпочали вивчення питання його канонізації.

Процес вивчення питання канонізації:

У 1891 році спеціальна церковна комісія задокументувала численні свідчення про допомогу та зцілення, які люди пов’язували з молитвами до митрополита Євгенія.

У 1914 році, під час відкриття гробниці, комісія офіційно засвідчила нетління його останків.

Духовний лідер та просвітитель

Митрополит Євгеній (Гакман) фото: Вікіпедія

Євгеній Гакман вважається однією з найбільш значущих постатей в історії краю. Він був не лише духовним лідером і захисником православної віри, а й видатним просвітителем, який присвятив життя служінню людям.

Ще в 1851 році єпископ звернувся до австрійського уряду з пропозицією створити в Чернівцях вищий богословський факультет на базі існуючого інституту. Проте тоді ця ідея не знайшла прихильників. Коли наприкінці 60-х – 70-х років ХІХ ст. буковинці почали домагатися відкриття університету в Чернівцях, владика Євгеній виступив із конкретними пропозиціями, які уможливили позитивне вирішення цієї справи. Єпископ вказав на те, що богословський факультет фінансуватиметься з Буковинського православного релігійного фонду, ним будуть надані приміщення в резиденції для розміщення і богословського і світських факультетів. Тому єпископ Євген відіграв винятково важливу роль у справі заснування Чернівецького університету.

У квітні 1861 року він розпочав свою роботу Буковинський крайовий сейм, послом якого «за посадою» став Євгеній Гакман. Цю почесну посаду він обіймав протягом трьох років. Від 5 квітня 1861 року владику було призначено Маршалком. У цьому статусі архієрей перебував до 1864 року. Надалі був «віце-маршалком».

Того ж року розпочав роботу парламент імперії – Рейхсрат, послом якого як член палати панів («за посадою» як архієпископ окремої коронної землі) 1862 року став Євгеній Гакман.

У Чернівецько-Буковинській єпархії зазначають, що пам’ять про митрополита залишалася живою понад півтора століття. Протягом усього цього часу віряни приходили до його гробниці з молитвами, вірячи в його небесне заступництво.

Символ жертовності та мудрості

У Православній церкві України наголошують, що постать святителя Євгенія Гакмана є символом жертовного служіння, глибокої мудрості та безмежної любові до рідного краю. Канонізація стала актом відновлення історичної справедливості та визнання його духовного подвигу на загальноцерковному рівні.

Віднині ім’я святителя Євгенія Гакмана буде внесено до церковного календаря Православної церкви України, а в храмах Буковини відбуватимуться урочисті богослужіння на його честь.

