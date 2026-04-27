У Чернівцях судитимуть шахрайку, яка ошукала родини військових на 75 тис. грн

Вікторія Літвінова
Фігурантку затримали під час зняття чужих коштів із банкомата
Псевдоволонтерка обіцяла повернути зниклих безвісти з фронту – за гроші

У Чернівцях завершено досудове розслідування стосовно 42-річної місцевої жительки: слідчі встановили, що жінка під виглядом волонтерки виманила гроші в п'яти родин військовослужбовців, обіцяючи допомогти повернути їхніх рідних із зони бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернівецької області. 

Схема: фейковий акаунт і погрози залишити без допомоги

Зловмисниця створила в одному з месенджерів фейковий акаунт нібито волонтерки та переконувала потерпілих, що може посприяти поверненню їхніх рідних – військовослужбовців, які начебто зникли безвісти або були поранені на передовій.

Першою до поліції звернулася 50-річна буковинка. За її словами, аферистка пообіцяла організувати переправлення її нібито пораненого чоловіка із зони бойових дій за винагороду. Жінка перерахувала кошти на вказану картку, однак потім псевдоволонтерка почала вимагати додаткові суми – під погрозами, що без цього пораненого «не вивезуть і залишать без допомоги».

У ході оперативно-розшукових заходів слідчі встановили, що за аналогічною схемою обвинувачена ошукала ще чотирьох жінок – 19, 29, 35 та 62 років. Кожній із них вона обіцяла допомогти повернути з фронту чоловіка, брата або сина. Загальна сума збитків перевищила 75 тисяч гривень. 

Затримання та обвинувачення

Фігурантку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу безпосередньо під час зняття чужих коштів із банкомата. Правоохоронці встановили, що жінка намагалася замаскувати злочин, проводячи кілька послідовних банківських транзакцій.

Досудове розслідування завершено: обвинувальний акт скеровано до суду. Чернівчанці інкримінують ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Окружна прокуратура міста Чернівці.

Нагадаємо, шахраї, які наживаються на горі родин військових, діють по всій Україні. Зокрема, на Львівщині затримали чоловіка, який упродовж п'яти місяців видурив у сім'ї безвісти зниклого бійця понад 2,1 млн гривень — переконуючи, що має зв'язки у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

До слова, Генштаб ЗСУ попереджав про поширення подібних схем: жодна державна структура ніколи не вимагає гроші за звільнення полонених чи пошук зниклих безвісти. 

