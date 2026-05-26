Науковці тепер можуть оформити відстрочку в «Резерв+»: покрокова інструкція

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У разі помилки або неможливості оформити відстрочку онлайн не потрібно одразу звертатися до ТЦК

У застосунку «Резерв+» запустили можливість онлайн-оформлення відстрочки від мобілізації для наукових працівників. Про це повідомили у Міністерстві оборони України, пише «Главком».

Раніше така функція була доступна лише для окремих категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників, однак тепер перелік розширили. Відтепер скористатися сервісом можуть працівники закладів вищої освіти та наукових установ, а також співробітники Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.

Які умови для оформлення відстрочки

Щоб система автоматично підтвердила право на відстрочку, у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) мають бути актуальні дані про:

основне місце роботи;

зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;

право на відстрочку за посадою;

роботу на посаді, яка входить до переліку наукових.

Крім того, заклад чи установа, де працює людина, повинні бути офіційно підтверджені у ЄДЕБО як такі, що здійснюють наукову діяльність та пройшли державну атестацію.

Як подати заявку через «Резерв+»

Сервіс працює повністю автоматично. Для оформлення відстрочки потрібно:

Авторизуватися у застосунку «Резерв+».

Перейти до розділу «Працівники вищої та профосвіти, науковці».

Подати відповідний запит.

Дочекатися автоматичної перевірки інформації у державних реєстрах.

Після перевірки користувач отримає сповіщення з результатом. Якщо всі дані відповідають вимогам, відстрочку оформлять автоматично без необхідності особисто

звертатися до ТЦК.

Що робити, якщо відстрочку не підтвердили

У разі помилки або відмови в оформленні відстрочки у Міноборони радять спочатку звернутися до роботодавця або кадрової служби. Найчастіше причиною відмови є неактуальні або некоректні дані в ЄДЕБО.

У відомстві наголошують, що не варто одразу звертатися до територіальних центрів комплектування — спершу потрібно перевірити та оновити інформацію в освітній базі даних.

Як повідомлялось, понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Це стосується як онлайн-відстрочок у застосунку «Резерв+», так і тих, що були оформлені через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).