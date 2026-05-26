Науковці тепер можуть оформити відстрочку в «Резерв+»: покрокова інструкція
У разі помилки або неможливості оформити відстрочку онлайн не потрібно одразу звертатися до ТЦК
У застосунку «Резерв+» запустили можливість онлайн-оформлення відстрочки від мобілізації для наукових працівників. Про це повідомили у Міністерстві оборони України, пише «Главком».
Раніше така функція була доступна лише для окремих категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників, однак тепер перелік розширили. Відтепер скористатися сервісом можуть працівники закладів вищої освіти та наукових установ, а також співробітники Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.
Які умови для оформлення відстрочки
Щоб система автоматично підтвердила право на відстрочку, у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) мають бути актуальні дані про:
- основне місце роботи;
- зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;
- право на відстрочку за посадою;
- роботу на посаді, яка входить до переліку наукових.
Крім того, заклад чи установа, де працює людина, повинні бути офіційно підтверджені у ЄДЕБО як такі, що здійснюють наукову діяльність та пройшли державну атестацію.
Як подати заявку через «Резерв+»
Сервіс працює повністю автоматично. Для оформлення відстрочки потрібно:
- Авторизуватися у застосунку «Резерв+».
- Перейти до розділу «Працівники вищої та профосвіти, науковці».
- Подати відповідний запит.
- Дочекатися автоматичної перевірки інформації у державних реєстрах.
- Після перевірки користувач отримає сповіщення з результатом. Якщо всі дані відповідають вимогам, відстрочку оформлять автоматично без необхідності особисто
- звертатися до ТЦК.
Що робити, якщо відстрочку не підтвердили
У разі помилки або відмови в оформленні відстрочки у Міноборони радять спочатку звернутися до роботодавця або кадрової служби. Найчастіше причиною відмови є неактуальні або некоректні дані в ЄДЕБО.
У відомстві наголошують, що не варто одразу звертатися до територіальних центрів комплектування — спершу потрібно перевірити та оновити інформацію в освітній базі даних.
Як повідомлялось, понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Це стосується як онлайн-відстрочок у застосунку «Резерв+», так і тих, що були оформлені через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
