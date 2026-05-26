Росіянин, який воює за Україну, пояснив, що буде перемогою для нього

Осетин Шаміль Лукожев: «Перемога – це розпад Росії»

Боєць Легіону «Свобода Росії» Шаміль Лукожев зазначив, що насамперед вважає перемогою – повернення України до кордонів 1991 року. Ще однією складовою перемоги міг би стати розпад Росії. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Я думаю, перемога – повернення території України до кордонів 1991 року. Водночас є сумнівний момент. Зараз там живуть деякі люди, які були змушені прийняти владу тієї країни, чиї солдати вже там перебували. Просто тому, що вони все життя прожили на цій території, побудували будинок, або, можливо, житло їм дісталося у спадок. І якщо повернути територію, то до них почнуть ставити питання: чому вони там жили? Чому вони підтримували окупантів? Крім того, перемога – це розпад Росії, тому що в XXI столітті, я вважаю, не можна володіти такою великою країною. Така велика країна не може бути настільки ж облаштованою, як європейські країни», – розповів боєць.

Боєць заявив, що вважає розпад Росії найкращим сценарієм, оскільки, на його думку, окремі регіони могли б розвиватися самостійно й жити краще без залежності від Москви. Він припустив, що Кавказ має потенціал для демократичного розвитку та може орієнтуватися на європейський шлях.

Відповідаючи на запитання про можливість масових протестів у Росії, боєць Легіону «Свобода Росії» зазначив, що значна кількість силовиків і страх перед репресіями стримують людей від відкритого спротиву. На його думку, багато росіян очікують, що зміни здійснить хтось інший.

Легіон «Свобода Росії» – військовий підрозділ, сформований у березні 2022 року з колишніх військовослужбовців РФ та добровольців для захисту України від російського вторгнення. Легіон входить до складу Збройних Сил України. Діє у складі Міжнародного легіону ГУР Міноборони, проводить операції на фронті та на прикордонних територіях.

«Я не уявляю, чому досі не з’явився якийсь лідер серед військових, який би повернув зброю проти російської диктатури. Скільки зараз військових зі зброєю, з дронами, з танками… Але бракує такої людини. Може, рано чи пізно вона з’явиться. Майдан в Україні почався, коли молодь вийшла. Молодь побили – і тоді вийшли всі. Може, якщо інтернет відключать, російська молодь вийде. Тому що вони зараз залежні від інтернету», – каже він.

Шаміль «Шмель» Лукожев в інтерв’ю «Главкому» розповів свою історію приєднання до Легіону, поділився своїми мотивами та планами на життя після перемоги над путінським режимом.

«Шмель» родом з Осетії. У 2021 році він підписав контракт із російською армією через низькі зарплати на цивільній роботі. На початку 2022 року його підрозділ перекинули до Криму нібито на навчання, а вже напередодні повномасштабного вторгнення військовим повідомили про участь у наступі на Україну.

За словами бійця, багато солдатів були проти війни, адже мали родичів і друзів в Україні, однак командування погрожувало їм ув’язненням. Він стверджує, що ще до вторгнення вирішив не воювати проти українців і навіть залишив знайомим відкладені повідомлення, у яких пояснив свою позицію.

Після заходу російських військ в Україну він шукав можливість перейти на український бік, а згодом самостійно дістався до українських сил тероборони. Пізніше боєць дізнався про існування Легіону «Свобода Росії».