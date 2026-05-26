Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росіянин, який воює за Україну, пояснив, що буде перемогою для нього

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіянин, який воює за Україну, пояснив, що буде перемогою для нього
Боєць заявив, що вважає розпад Росії найкращим сценарієм
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Осетин Шаміль Лукожев: «Перемога – це розпад Росії»

Боєць Легіону «Свобода Росії» Шаміль Лукожев зазначив, що насамперед вважає перемогою – повернення України до кордонів 1991 року. Ще однією складовою перемоги міг би стати розпад Росії. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Я думаю, перемога – повернення території України до кордонів 1991 року. Водночас є сумнівний момент. Зараз там живуть деякі люди, які були змушені прийняти владу тієї країни, чиї солдати вже там перебували. Просто тому, що вони все життя прожили на цій території, побудували будинок, або, можливо, житло їм дісталося у спадок. І якщо повернути територію, то до них почнуть ставити питання: чому вони там жили? Чому вони підтримували окупантів? Крім того, перемога – це розпад Росії, тому що в XXI столітті, я вважаю, не можна володіти такою великою країною. Така велика країна не може бути настільки ж облаштованою, як європейські країни», – розповів боєць.

Боєць заявив, що вважає розпад Росії найкращим сценарієм, оскільки, на його думку, окремі регіони могли б розвиватися самостійно й жити краще без залежності від Москви. Він припустив, що Кавказ має потенціал для демократичного розвитку та може орієнтуватися на європейський шлях.

Відповідаючи на запитання про можливість масових протестів у Росії, боєць Легіону «Свобода Росії» зазначив, що значна кількість силовиків і страх перед репресіями стримують людей від відкритого спротиву. На його думку, багато росіян очікують, що зміни здійснить хтось інший.

Легіон «Свобода Росії» – військовий підрозділ, сформований у березні 2022 року з колишніх військовослужбовців РФ та добровольців для захисту України від російського вторгнення. Легіон входить до складу Збройних Сил України. Діє у складі Міжнародного легіону ГУР Міноборони, проводить операції на фронті та на прикордонних територіях.

«Я не уявляю, чому досі не з’явився якийсь лідер серед військових, який би повернув зброю проти російської диктатури. Скільки зараз військових зі зброєю, з дронами, з танками… Але бракує такої людини. Може, рано чи пізно вона з’явиться. Майдан в Україні почався, коли молодь вийшла. Молодь побили – і тоді вийшли всі. Може, якщо інтернет відключать, російська молодь вийде. Тому що вони зараз залежні від інтернету», – каже він.

Шаміль «Шмель» Лукожев в інтерв’ю «Главкому» розповів свою історію приєднання до Легіону, поділився своїми мотивами та планами на життя після перемоги над путінським режимом.

«Шмель» родом з Осетії. У 2021 році він підписав контракт із російською армією через низькі зарплати на цивільній роботі. На початку 2022 року його підрозділ перекинули до Криму нібито на навчання, а вже напередодні повномасштабного вторгнення військовим повідомили про участь у наступі на Україну.

За словами бійця, багато солдатів були проти війни, адже мали родичів і друзів в Україні, однак командування погрожувало їм ув’язненням. Він стверджує, що ще до вторгнення вирішив не воювати проти українців і навіть залишив знайомим відкладені повідомлення, у яких пояснив свою позицію.

Після заходу російських військ в Україну він шукав можливість перейти на український бік, а згодом самостійно дістався до українських сил тероборони. Пізніше боєць дізнався про існування Легіону «Свобода Росії».

Читайте також:

Теги: війна перемога росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія перетворює українські АЗС на осередки страху
Росія перетворює українські АЗС на осередки страху
6 травня, 12:01
Микола Сольський підозрюється у розкраданні понад 63 млн грн. Однак сума збитків неостаточна, кажуть у прокуратурі
Зернова піраміда Сольського? Історія карколомної афери та арешту ексміністра Війна і бізнес
4 травня, 11:20
Трамп наказав перекрити шлях до іранських портів
Трамп віддав наказ про підготовку до блокади ключової протоки
29 квiтня, 08:40
Українська влада пов’язує експорт озброєння з політичними домовленостями з країнами регіону
Українські дронарі отримали запит на захист суден в Ормузькій протоці
29 квiтня, 11:42
Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією РФ проти України
Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій для бізнесу та держави: що відомо
29 квiтня, 14:54
Представник адміністрації Трампа вважає, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю
Рубіо заявив про незначний прогрес у переговорах з Іраном
22 травня, 14:33
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 931 танк
Втрати ворога станом на 14 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
14 травня, 06:58
У Києві повітряна тривога тривала годину
У Києві повітряна тривога тривала годину
15 травня, 07:17
Президент Федерації бобслею Анатолій Пегов долучився до пропагандистського заходу
Очільник Федерації бобслею Росії Пегов взяв участь у вшануванні ліквідованих окупантів
16 травня, 09:05

Суспільство

20-річна донька відомого волонтера з Чернівців очолила протокол міністра Ляшка
20-річна донька відомого волонтера з Чернівців очолила протокол міністра Ляшка
Росіянин, який воює за Україну, пояснив, що буде перемогою для нього
Росіянин, який воює за Україну, пояснив, що буде перемогою для нього
Трудові мігранти зароблятимуть 35 тис. грн на місяць? Лібанова прокоментувала паніку в соцмережх
Трудові мігранти зароблятимуть 35 тис. грн на місяць? Лібанова прокоментувала паніку в соцмережх
На Миколаївщині депутатку міськради оштрафовано за російську мову
На Миколаївщині депутатку міськради оштрафовано за російську мову
Науковці тепер можуть оформити відстрочку в «Резерв+»: покрокова інструкція
Науковці тепер можуть оформити відстрочку в «Резерв+»: покрокова інструкція
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира у Львові
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира у Львові

Новини

Під час візиту до Києва у Тихановської в руках помітили фото невідомого чоловіка: ким він виявився (фото)
Сьогодні, 16:59
Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
Сьогодні, 15:33
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
Сьогодні, 15:15
Тривога у Києві тривала 21 хвилину
Сьогодні, 14:34
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua