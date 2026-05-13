Росія атакує захід України: вибухи у Луцьку, Коломиї, Хмельницькому (доповнюється)

У Луцьку – попереднє влучання у житловий будинок, у Хмельницькому – троє постраждалих

У середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу.

Луцьк під масованим ударом

Вибухи у Луцьку лунали кілька разів упродовж дня. Місцеві мешканці повідомляли про стовп диму над містом. За попередніми даними моніторингових каналів, є влучання у житловий будинок – інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Лучан закликають залишити небезпечні райони. Частина доріг в місті перекриті

Секретар міської ради Катерина Шкльода підтвердила вибухи в центрі міста й зазначила, що дані про руйнування з'ясовуються. Станом на 14:30 масована атака на Луцьк тривала. Вибухи також пролунали у Ковелі на Волині.

Після прильотів у Луцьку та Ковелі поліція перекрила частину вулиць і мости. Рух громадського транспорту призупинено (станом на 15:55), електротранспорт також не курсує. Про це повідомив начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка.

«Через те, що поліція перекрила проїжджі частини на певних ділянках, роботу громадського транспорту призупинено. Станом на зараз перевезення не здійснюються», – сказав він.

Через транспортний колапс ціни на таксі зросли в рази – скористатися послугою можна від 400 гривень і вище.

Коломия: вибух і знеструмлення

Повітряна тривога у Коломийському районі Прикарпаття розпочалася о 12:07. О 12:42 міський голова Коломиї Богдан Станіславський повідомив про вибух у громаді.

«Було чутно вибух. Прошу кожного з вас залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги. Необхідні системи життєзабезпечення мають резервне живлення», – написав посадовець.

У місцевих телеграм-каналах повідомляли про перебої зі світлом у Коломиї. Тривогу також оголосили у Калуському, Надвірнянському та Івано-Франківському районах. В Івано-Франківську зупинився увесь комунальний транспорт, міський голова Руслан Марцінків попередив про роботу ППО.

Хмельницький: троє постраждалих

Повітряна тривога у Хмельницькій області пролунала о 10:46. Близько 11:20 місцеві мешканці повідомили про перші вибухи, у соцмережах публікували фото зі стовпом диму над містом. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін о 13:07 повідомив, що внаслідок атаки троє людей отримали травми середньої важкості й були госпіталізовані, їхній стан стабільний.

«Ворожа атака на Хмельниччину триває. Наші сили ППО відбивають напад. Відомо про трьох травмованих людей. Їх госпіталізовано до медичних закладів у стані середньої важкості, їм надано медичну допомогу. Стан стабільний», – написав Тюрін.

У Рівному після атаки також частково зникло світло. На Рівненщині влучання у житловий будинок. 3 людини загинуло та 4 поранені, - ОВА.

Розвідка: Росія планує хвилю крилатих ракет

За даними ГУР, Росія розпочала комбінований тривалий удар по критичній інфраструктурі країни. У першій хвилі агресор застосував значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи ППО, після чого планує використати крилаті ракети та балістику. Цілями визначено об'єкти енергетики, підприємства ВПК та будівлі органів державної влади у великих містах.

Про активність дронів і ймовірність хвилі атак упродовж дня ще вранці попереджав президент Володимир Зеленський. За його словами, напередодні удари зазнали 14 областей – ворог бив по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині й Харківщині, портах Одещини та енергетиці Полтавщини.



Нагадаємо, у червні Луцьк вже потрапляв під удар – тоді внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей, а в багатоквартирному будинку були часткові руйнування. У липні Зеленський назвав Луцьк основним об'єктом удару в рамках масованої атаки по всій Україні.



Новина доповнюється...