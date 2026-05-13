Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакує захід України: вибухи у Луцьку, Коломиї, Хмельницькому (доповнюється)

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакує захід України: вибухи у Луцьку, Коломиї, Хмельницькому (доповнюється)
Про масовану атаку ще вранці попереджав президент Зеленський
Колаж: Главком
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Луцьку – попереднє влучання у житловий будинок, у Хмельницькому – троє постраждалих

У середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу. 

Луцьк під масованим ударом

Вибухи у Луцьку лунали кілька разів упродовж дня. Місцеві мешканці повідомляли про стовп диму над містом. За попередніми даними моніторингових каналів, є влучання у житловий будинок – інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Лучан закликають залишити небезпечні райони. Частина доріг в місті перекриті
Лучан закликають залишити небезпечні райони. Частина доріг в місті перекриті

Секретар міської ради Катерина Шкльода підтвердила вибухи в центрі міста й зазначила, що дані про руйнування з'ясовуються. Станом на 14:30 масована атака на Луцьк тривала. Вибухи також пролунали у Ковелі на Волині. 

Після прильотів у Луцьку та Ковелі поліція перекрила частину вулиць і мости. Рух громадського транспорту призупинено (станом на 15:55), електротранспорт також не курсує. Про це повідомив начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка.

«Через те, що поліція перекрила проїжджі частини на певних ділянках, роботу громадського транспорту призупинено. Станом на зараз перевезення не здійснюються», – сказав він.

Через транспортний колапс ціни на таксі зросли в рази – скористатися послугою можна від 400 гривень і вище. 

Коломия: вибух і знеструмлення

Повітряна тривога у Коломийському районі Прикарпаття розпочалася о 12:07. О 12:42 міський голова Коломиї Богдан Станіславський повідомив про вибух у громаді.

«Було чутно вибух. Прошу кожного з вас залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги. Необхідні системи життєзабезпечення мають резервне живлення», – написав посадовець.

У місцевих телеграм-каналах повідомляли про перебої зі світлом у Коломиї. Тривогу також оголосили у Калуському, Надвірнянському та Івано-Франківському районах. В Івано-Франківську зупинився увесь комунальний транспорт, міський голова Руслан Марцінків попередив про роботу ППО. 

Хмельницький: троє постраждалих

Повітряна тривога у Хмельницькій області пролунала о 10:46. Близько 11:20 місцеві мешканці повідомили про перші вибухи, у соцмережах публікували фото зі стовпом диму над містом. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін о 13:07 повідомив, що внаслідок атаки троє людей отримали травми середньої важкості й були госпіталізовані, їхній стан стабільний.

«Ворожа атака на Хмельниччину триває. Наші сили ППО відбивають напад. Відомо про трьох травмованих людей. Їх госпіталізовано до медичних закладів у стані середньої важкості, їм надано медичну допомогу. Стан стабільний», – написав Тюрін.

У Рівному після атаки також частково зникло світло. На Рівненщині влучання у житловий будинок. 3 людини загинуло та 4 поранені, - ОВА.

Розвідка: Росія планує хвилю крилатих ракет

За даними ГУР, Росія розпочала комбінований тривалий удар по критичній інфраструктурі країни. У першій хвилі агресор застосував значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи ППО, після чого планує використати крилаті ракети та балістику. Цілями визначено об'єкти енергетики, підприємства ВПК та будівлі органів державної влади у великих містах.

Про активність дронів і ймовірність хвилі атак упродовж дня ще вранці попереджав президент Володимир Зеленський. За його словами, напередодні удари зазнали 14 областей – ворог бив по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині й Харківщині, портах Одещини та енергетиці Полтавщини.

Нагадаємо, у червні Луцьк вже потрапляв під удар – тоді внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей, а в багатоквартирному будинку були часткові руйнування. У липні Зеленський назвав Луцьк основним об'єктом удару в рамках масованої атаки по всій Україні.  

Новина доповнюється...

Читайте також:

Теги: тривога Чернівці Рівне Хмельницький Луцьк системи ППО вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приватні групи ППО посилюють захист неба й інфраструктури без навантаження на бойові підрозділи.
Приватна ППО на Харківщині вперше збила новий тип «шахеда»
17 квiтня, 14:58
Екстрені служби працюють на місці
Поблизу Рівного стався вибух: є постраждалі
20 квiтня, 15:27
Російська система ППО втрачає ефективність
ISW: Україна знайшла прогалину у ППО РФ і наростила удари
27 квiтня, 10:49

Події в Україні

В Одесі уламки дрона впали на багатоповерхівку: є поранені
В Одесі уламки дрона впали на багатоповерхівку: є поранені
Удар по Рівненщині: троє загиблих, четверо поранених, влучання у житловий будинок
Удар по Рівненщині: троє загиблих, четверо поранених, влучання у житловий будинок
Сили оборони знищили ворожу колону поблизу Часового Яру (відео)
Сили оборони знищили ворожу колону поблизу Часового Яру (відео)
Окупанти масово відбирають житло у маріупольців
Окупанти масово відбирають житло у маріупольців
Росія атакує захід України: вибухи у Луцьку, Коломиї, Хмельницькому (доповнюється)
Росія атакує захід України: вибухи у Луцьку, Коломиї, Хмельницькому (доповнюється)
Розвідка: Росія розпочала комбінований тривалий удар по Україні
Розвідка: Росія розпочала комбінований тривалий удар по Україні

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua