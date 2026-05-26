Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира у Львові

Максим Бурич
glavcom.ua
Ціна на однокімнатну квартиру у Львові в середньому становить близько 10 тис. грн
колаж: glavcom.ua
Однокімнатна квартира у Львові, залежно від умов, може стартувати як з 4 тис. грн так і середня вартість близько 10 тис. грн

Львів залишається одним із найдорожчих міст України для оренди житла, конкуруючи за рівнем цін зі столицею. Станом на кінець травня 2026 року середня вартість однокімнатної квартири тут коливається в межах 14 800–18 000 грн залежно від району та стану будівлі. Проте для тих, хто має обмежений бюджет, на ринку завжди є «нижня планка». «Главком» з’ясував, за скільки сьогодні можна зняти найдешевше ізольоване житло у Львові.

Скільки коштує найдешевша квартира?

Якщо не брати до уваги підселення чи оренду окремої кімнати в комуналці (це обійдеться у 3 тис.–6 500 грн), повноцінну найдешевшу ізольовану однокімнатну квартиру у Львові у травні 2026 року можна знайти за 4 тис. грн на місяць.

Зазвичай такі об'єкти з'являються на околицях міста або у віддалених мікрорайонах. Усе, що пропонується дешевше 9 тис. грн, найчастіше виявляється або житлом без ремонту, або шахрайськими оголошеннями, на які радять не реагувати.

Найдешевша окрема квартира

Наразі у Львові найдешевшою пропозицією на ринку оренди нерухомості є однокімнатна квартира за 4 тис. грн. За даними сайтів з пошуку оренди і продажу нерухомості квартира знаходиться неподалік від залізничного вокзалу. Приміщення має 15 кв.м. загальної площі, знаходить на першому з трьох поверхів, а будинок було зведено ще у 1917 році.

Де шукати бюджетне житло: аналітика за районами

Традиційно найдешевші пропозиції ізольованих квартир зосереджені у спальних районах та на околицях із менш розвиненою транспортною інфраструктурою. Ситуація в розрізі районів міста виглядає так:

  • Залізничний район (середня ціна 14 800 грн): Найдешевші варіанти варто шукати на Левандівці (зокрема по вул. Роксоляни) та в районі Авіаційного заводу. Завдяки доступності цей район є лідером для економного старту.
  • Личаківський район (середня ціна 16 500 грн): Бюджетний сегмент тут представлений дальніми будинками на вулиці Пасічній та в районі Тракту Глинянського.
  • Галицький район / Центр (середня ціна 16 500 грн): У самому серці міста низький цінник можливий лише в об'єктах старого австрійського фонду без ремонту або у квартирах напівпідвального типу в мікрорайоні Снопків.
  • Франківський район (середня ціна 17 300 грн): Економ-варіанти з'являються на вулиці Патона та в дальній частині вулиці Наукової.
  • Сихівський район (середня ціна 18 тис. грн): Бюджетне житло можна знайти на околицях – поблизу вулиці Вернадського та у дальніх кварталах так званої Санта-Барбари.
  • Шевченківський район (середня ціна 20 тис. грн): Попри високу середню вартість через масову новобудову, тут є ізольовані бюджетні мікрорайони Рясне-1 та Рясне-2, де ціни суттєво нижчі за загальнорайонні.

Через значну віддаленість від історичного центру та специфіку транспортного сполучення ціни на житло в мікрорайонах Рясне, Левандівка або на Тракті Глинянському є на 30–40% нижчими, ніж на аналогічні квартири поблизу проспекту Чорновола чи Стрийського парку.

Головні ризики при оренді найдешевшого житла

Ріелтори попереджають: у гонитві за низькою ціною легко натрапити на неприємності. Під час моніторингу найдешевших пропозицій звертайте увагу на такі моменти:

Псевдоагентства («інформаційні послуги»)

Якщо вам пропонують чудову квартиру за 6 тис. грн, але просять заплатити 2–3 тис. грн «за базу адрес» або «підписання договору інформаційних послуг» в офісі – це, ймовірно, шахраї. Гроші беруться лише за фактом заселення безпосередньо на квартирі.

Приховані проблеми з комунікаціями

Занижена ціна часто обумовлена постійними перебоями з водою, несправною проводкою або цвіллю на стінах, яку власники замаскували під час показу.

Вимога оплати на кілька місяців уперед

Шахраї часто виставляють низьку вартість під приводом «термінового виїзду за кордон» і вимагають переказати передплату за 3–4 місяці на картку без особистої зустрічі. На такі пропозиції погоджуватися не можна.

Навіть за умов високого попиту у 2026 році знайти бюджетний дах над головою у Львові цілком реально, якщо знизити планку вимог до ремонту та локації й орієнтуватися на суму не менше ніж 9 500–10 тис. грн.

