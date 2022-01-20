20 січня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Цього дня в 1991 році кримчани на референдумі вибрали статус Криму у складі України

Сьогодні категорично заборонено приймати подарунки від сторонніх

Сьогодні, у четвер, 20 січня, відзначається:

День автономної республіки Крим, нині окупованої

Цього дня в 1991 році більшість кримчан на загальнокримському референдумі висловилися за відновлення Кримської автономії, що визначило статус Криму у складі України.

На початку 2014-го року, зусиллями Російської Федерації і її агресивними діями відносно України кримська територія окупована, а кримське суспільство позбавлене привілеїв української автономії.

День відеокамери

У цей день в 1982 році компанія Sony Electronics вперше представила відеокамеру на відкритому ринку.

День обізнаності про пінгвінів

20 січня світова громадськість відзначає екологічне свято на честь пінгвінів. Його придумали для того, щоб люди поставили собі за мету дізнатися щось нове про цих незвичайних птахів і звернули увагу на збереження чисельності виду.

Яке релігійне свято

20 січня – Собор чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

У Православній Церкві встановлений звичай наступного дня після великих Господніх та Богородичних свят згадувати тих святих, які найбільше послужили цій священній події в історії. На наступний день після Богоявлення Церква соборно шанує того, хто послужив справі хрещення Христового, поклавши свою руку на голову Спасителя.

Традиції свята

Віряни від самого ранку йдуть до церкви на службу. Потім відзначають свято Іоанна Хрестителя. У наших предків було заведено згодовувати тваринам залишки зі святкового столу.

У цей день обов'язково натщесерце випивали водохресну воду. Вірили, що так можна було зберегти здоров'я на довгий час.

З цього дня переставали діяти деякі заборони: знову можна було прясти, ткати, шити вовняними нитками, різати худобу. На Івана наші предки здійснювали обрядове годування худоби. Домашніх тварин пригощали хлібом з сіллю або млинцями, «щоб добре водилися».

Народні прикмети

Якщо з цього дня цілий тиждень стоять морози, значить, незабаром можна очікувати відлиги.

Якщо в цей день повний місяць, то навесні буде сильна повінь.

Заметіль до вітрів і снігу на Масляну.

Що не можна робити

Не можна лихословити, лаятися або сваритися.

Сьогодні не можна вмиватися, адже будете обмануті через деякий час.

Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.

Категорично заборонено приймати подарунки від сторонніх.

Також у цей день не можна братися за важку роботу або домашні справи.

Іменини

У четвер, 20 січня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Іван.