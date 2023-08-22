22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день

У вівторок 22 серпня відзначаються Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, День пам'яті загиблих правоохоронців та Всесвітній день фольклору. Віряни вшановують пам'ять апостола Матвія.

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Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань

фото: pixabay

Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 73/296 проголосила 22 серпня Міжнародним днем пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань, визнаючи важливість надання допомоги жертвам актів насильства на основі релігії або переконань та членів їх сімей з відповідною підтримкою.

Вона рішуче засудила всі акти насильства щодо осіб на основі їх релігії або переконань, а також будь-які такі акти, спрямовані проти їхніх будинків, підприємств, майна, шкіл, культурних центрів або місць відправлення культу, а також усі напади на релігійні місця, пам'ятки та святині, що порушують міжнародне право.

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День пам'яті загиблих правоохоронців

фото: Патрульна поліція

Відзначається в Україні щорічно, 22 серпня з 1996 року.

У цей день вшановують працівників органів внутрішніх справ та Національної поліції України, які загинули виконуючи службовий обов'язок, самовіддано, ціною власного життя охороняли безпеку співвітчизників, боролися зі злочинністю, захищали територіальну цілісність України.

Всесвітній день фольклору

Це всесвітнє свято, яке вшановує багате полотно традицій, історій, танців і форм мистецтва, що складають фольклор різних культур. Цей день слугує нагадуванням про важливість збереження та вшанування унікальної культурної спадщини, яка об’єднує громади.

22 серпня 1846 року британець Вільям Г. Торнс опублікував статтю в лондонському журналі «Atheneum», у якій вперше вжив термін «фольклор». Це слово є поєднанням слів «folk», що означає спільноту людей, і «lore», що означає навчання або знання.

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Міжнародний день фольклору покликаний підвищити обізнаність про фольклорні традиції різних країн.

Яке церковне свято

фото з відкритих джерел

Сьогодні віряни вшановують Апостола Матвія (Матфія).

За переказами, Матфій був народжений у Віфлеємі і під керівництвом Сімеона навчався Закону Божого. Він був одним з 70-ти найкращих учнів Ісуса і пізніше разом з 12-ма апостолами став свідком зішестя Святого Духа. Далі проповідував у Юдеї та Єрусалимі.

Матфій володів чудодійними здібностями – допомагав хворим і виганяв бісів з людей. Багато разів його життю загрожувала небезпека, але він постійно її уникав.

Проте одного разу біда не оминула Матфія стороною. Відомо, що члени синедріону все-таки схопили Матфія і звинуватили його у поширенні християнства. Достеменно невідомо, яким чином помер Матфій. За одними відомостями, він був розп’ятий на хресті. Також є інформація про те, що його побили камінням.

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У книзі Дії Апостолів ім’я Матфія згадується лише один раз. Про нього йдеться, коли Петро пропонує апостолам вибрати учня, який займе місце Іуди, який зрадив Ісуса і покінчив життя самогубством.

Тоді вибір стояв між Матвієм і Варсавою. В результаті жереба 12-им апостолом став Матфій. Інші відомості про життя Матфія можна отримати з пізніших джерел. Казали, що на Матвія вода в річках і озерах остигає – в повітрі вже починає відчуватися осінь.

Народні прикмети

Південний вітер з вихрами на Матвія – до сніжної зими.

Потрібно подивитися на воду в полудень 22 серпня. Якщо вона тиха, то осінь теж буде спокійною, а взимку хуртовин практично не буде.

Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться у часі.

Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.

Матвій негоду підпускає – осінь стає ближче.

Що не рекомендується робити

Господині 22 серпня не можна доїти корову на самоті. Дійницю ніколи не ставили на стілець або діжку – інакше у корови молоко пропаде.

Іменини

День ангела імени сьогодні відзначають Антон, Герман, Дмитро, Іван, Леонтій, Марія, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків.