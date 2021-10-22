22 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Не варто цього дня починати нові справи, бо ніколи їх не закінчите

Сьогодні, 22 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день людей з вадами мовлення, а віряни вшановують пам'ять апостола Якова Алфеєвого.

22 жовтня в Австралії відзначають – День вомбата, у США – День горіхів, в Індонезії – День Сантрі, в Японії – Фестиваль епох (Дзідай–мацурі).

Всесвітній день людей з вадами мовлення

Всесвітній день людей з вадами мовлення почав проводитися щорічно 22 жовтня за ініціативою фахівців з дослідження патологій мови з Канади. Ідея заснування цієї дати народилася за підтримки Міжнародної асоціації людей, які заїкаються (International Stuttering Association, ISA), заснованої в 1995 році і позиціонує себе як «рупор всіх заїк на міжнародному рівні».

Від проблем з мовленням можуть страждати і діти, й дорослі люди. Перші — через особливості розвитку щойно сформованого мовного апарату. Другі — після отриманих фізичних чи психологічних травм. Людині, обмеженій у можливості усно виражати свої думки, важко дається комунікація з оточуючими.

Існує багато розладів мовлення, але одним з найпомітніших та найтяжчих вважається заїкання або логоневроз — порушення плавності, ритму та організації мовлення. За різними даними, від заїкання в світі страждає від 1 до 5% населення.

День Якова, Святий Яків Алфеєв

22 жовтня –день Якова, Святий Яків Алфеєв

22 жовтня вшановується пам’ять святого Якова, який належав до числа дванадцяти апостолів, особливо наближених до Ісуса Христа. Раніше він носив ім’я Матвій і не відрізнявся праведним способом життя, оскільки був митарем, збирачем податків. Однак, зустрівшись з Ісусом, захотів служити Богові.

Надалі Яків вирушив з проповіддю в Едессі і Юдею. Залишилося зовсім небагато відомостей про життя самого Якова. Тим більше, що таке ім’я носив ще один учень Христа, а тому, не надто зрозуміло, до особистості якого учня відносяться деякі історичні факти.

Звичаї і традиції дня

З Якова селяни починали заготовляти дрова на зиму. У народі говорили: «Осінні дрова горять яскраво, весняні та літні їм не рівня, немає в них такої користі».

Вважалося, що валити ліс на дрова потрібно з середини осені, коли більшість листяних дерев з листям розлучилися і приготувалися до зимової сплячки. До самої весни волога практично повністю йде з деревних стовбурів. До цього часу набридлива мошкара в лісі зникає. Всі польові роботи селян до 22 жовтня підходили до кінця, завдяки чому з’являлося багато вільного часу.

Рубати дрова можна було тільки в так званих лісах, де росли осика, береза, вільха, верба, кривостовбурні ялини і сосни. Саме в цих місцях відводили місце для рубки дров.

У цей день часто випадає сніг – «Яків на землю білу крихту посилає, стежки остуджує і день коротає». Під виразом «Яків прийшов – крупу послав» розуміли не тільки перший сніг. З цього дня на млинах і домашніх крупорушка приймалися обдирати ячмінь, овес і просо, мололи на крупу пшеницю.

Ще цей день називали Днем першої каші. У кожному будинку на Якова заварювали кашу зі свіжим пісним маслом, а іноді зі свинячим або баранячим салом. З кашею з нової крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Вважалося, що той, хто покуштує такий пиріг, забезпечить собі міцне здоров’я і добробут на найближчий рік. Відмовлятися від таких наїдків не можна!

Народні прикмети

Якщо в цей день заготовити дрова, то взимку тепліше буде

Якщо людина народилася 22 жовтня, то її талісманом є сапфір

Сніг випадає на талу землю – прикмета того, що наступного року буде поганий урожай

З модрини ще не обсипалися голки – снігу взимку буде небагато, і він стане швидко танути

Звисають бурульки з дахів – прикмета, що осінь буде довгою

Багато лушпиння на цибулі з урожаю поточного року – зима буде суворою і холодною

Вишневе листя 22 жовтня ще не опало – чекай відлиги.

Що не рекомендується робити

До цього дня заборонялося рубати дерева на дрова. Вважалося, що валити ліс на дрова потрібно з середини осені, коли більшість листяних дерев з листям розлучилися і приготувалися до зимової сплячки.

З цього дня не обдирали ячмінь, овес і просо, не мололи на крупу пшеницю. А від дня Якова вже починали роботу на млинах, домашніх крупорушках і круподерниках.

Не можна сьогодні лаятися та погано думати про рідних.

Не варто в цей день об'їдатися та зловживати алкоголем.

Не можна сьогодні йти до лісу, аби не винести з хати щастя.

Не варто цього дня починати нові справи, бо ніколи їх не закінчите.

Іменини

Іменини у Абрама, Андрона, Афанасія, Максима, Петра, Якова, Марка і Костянтина.

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