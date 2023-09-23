23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Астрономічна осінь цьогоріч настає для нас 23 вересня

Сьогодні, 23 вересня, День осіннього рівнодення. Віряни святкують велике свято – зачаття Івана Предтечі.

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День осіннього рівнодення

Коли сонце на небі підіймається нижче, а вечори й ранки стають прохолоднішими й темнішими, ми розуміємо, що енергія літа закінчується. Для когось перший місяць осені – улюблена романтична пора, а на когось передчуття холодів навіває легкий смуток, хоч попереду ще багато теплих днів. З давнини у вересні люди святкують День осіннього рівнодення, який співпадає з радісним часом збору врожаю. Осіннє рівнодення – астрономічне явище, коли день і ніч у всьому світі ділять добу навпіл, врівноважуючи баланс світла й темряви, а Сонце в напрямку з півночі на південь переходить лінію небесного екватору. В 2023 році День осіннього рівнодення, а отже, й астрономічна осінь, настає для нас 23 вересня.

Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми

Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми щорічно відзначається 23 вересня. Саме в цей день в 1913 році уряд Аргентини ухвалив закон стосовно протидії дитячій проституції.

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Торгівля людьми може мати різні цілі: це сексуальна та трудова експлуатація, примусове втягнення до жебрацтва, примус до виконання злочинів та крадіжок, насильницьке сурогатне материнство, торгівля органами тощо. Громадяни України також мають ризики потрапити до числа потерпілих, адже скрутний матеріальний стан змушує багатьох жінок їхати на заробітки за кордон. Є чимало випадків, коли роботодавці насправді виявлялися работоргівцями, які викрадали людей та використовували для власної вигоди.

Боротьба з подібними злочинами потребує об’єднання зусиль різних країн та спільнот, тому міжнародні й національні організації ухвалюють відповідні закони та працюють над інформуванням широких верств населення. Зокрема, 23 вересня проводяться акції та флешмоби, покликані розказати людям про сучасні небезпеки і вберегти їх від рабства.

Міжнародний день кролика

Кожну четверту суботу вересня в світі відзначають Міжнародний день кролика.

Кролі часто потрапляють у небезпеку, яку створює для них людина. Головна з них – проведення лабораторних дослідів та тестування медичних і косметичних препаратів. Тварин виловлюють, тримають у неволі в клітках, а також вбивають на полюванні. Основна мета свята – донести інформацію про шкоду, яку завдають цим звірятам люди. Започаткований цей день в 1998 році у Великобританії. Пізніше свято відзначили в Австралії, а потім в усьому світі.

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Саме для забезпечення захисту кролів у світі щорічно організовують їхнє свято. Воно спрямоване на те, щоб люди не завдавали шкоди цим тваринам.

Яке сьогодні релігійне свято

23 вересня в церковному календарі – зачаття Івана Предтечі. Це свято відомо ще від V століття. Зародилося воно в Константинополі і було присвячене особливій біблійній події – зачаття сина у сім'ї праведних Захарія та Єлизавети. Священник Захарій та його дружина довгий час не мали дітей. Серед євреїв це вважалося ганьбою, тому вони молилися Богу з проханням подарувати їм дитину. Якось з'явився Захарію архангел Гавриїл, який повідомив, що народиться у нього син, який буде величним перед Господом.

Що не можна робити в цей день

Не можна заздрити, тому що весь негатив повернеться до вас сторицею.

Не варто скаржитися і рахувати свої невдачі, вважається, скільки згадаєш, стільки й повернеться.

Заборонено вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: не в пору достигли калина і чорна бузина – чекайте на холодну і сувору зиму;

у печі вогонь білого кольору – прийде тепло, червоного – похолодання;

багато горіхів і мало грибів – зима буде лютою;

виріс високий бур'ян – взимку чекайте на велику кількість снігу;

почути крики гусей, які летять на південь – вже незабаром прийдуть справжні зимові холоди.

Цього дня намагалися нічого не заготовляти на зиму, тому що вірили, що всі продукти почорніють і зогниють. Жінки та дівчата традиційно бралися за рукоділля. Існувала навіть особлива приказка, пов'язана з цим днем: «На день сім погод: сіє, віє, крутить, мутить, реве, зверху ллє, а знизу мете!».

Пам’ятні дати 23 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 вересня:

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1122 рік – імператор Священної Римської імперії Генріх V відновлює право Папи Римського призначати єпископів і гарантує церкві повернення раніше захоплених церковних земель;

1595 рік – іспанський уряд ухвалює рішення не винищувати індіанське населення Вест-Індії, а хрестити його, розділивши колонії на території місій;

1648 рік – у битві під Пилявцями козацьке військо Богдана Хмельницького розбиває польську армію;

1846 рік – Йоганн Готфрід Ґалле та Генріх Луї д'Аррест відкриває Нептун, восьму планету Сонячної системи;

1848 рік – американець Джон Куртіс робить першу жувальну гумку;

1913 рік – француз Ролан Гаррос першим перелітає через Середземне море;

1918 рік – Рада Міністрів Української Держави ухвал.є виділення морського міністерства в окреме відомство;

1919 рік – на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалюють рішення негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна;

1920 рік – відкривають Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН;

1921 рік – у Празі виходить перший номер газети «Громадський вісник» – орган Українського громадського комітету;

1932 рік – Султанат Неджд та Королівство Хіджаз об'єднуються в одну державу – Королівство Неджду і Хіджазу;

1938 рік – під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладають капсулу часу, яку повинні розкрити 6939 року;

1944 рік – згідно з Люблінською угодою починається переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР, а поляків – у зворотному напрямку;

1945 рік – британо-французькі війська займають Сайгон – найбільше місто Південного В'єтнаму;

1991 рік – Вірменія проголошує незалежність;

1992 рік – на американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснюють останній ядерний вибух;

1993 рік – Кабінет Міністрів України схвалює постанову «Про утворення Національної ради з географічних назв»;

1998 рік – Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію 1199 – яка зобов'язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово;

2002 рік – у Бельгії набирає чинності закон про евтаназію;

2008 рік – презентація першої версії операційної системи Android.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Євген, Климент, Павло, Петро, Іван.