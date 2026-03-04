Головна Країна Суспільство
У Харкові біля багатоповерхівки стався вибух: загинув чоловік, його дружина поранена

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На місці події працювали спеціалісти вибухотехнічного управління поліції, криміналісти та слідчо-оперативна група
фото: Суспільне

Правоохоронці встановлюють усі обставини події

У Основ’янському районі Харкова стався вибух біля під’їзду багатоквартирного будинку, внаслідок якого загинув чоловік, ще одна людина дістала поранення. Про це повідомиляє в поліція Харківської області, пише «Главком».

Інцидент стався 3 березня близько 21:00. За попередніми даними, здетонував невстановлений предмет.

У результаті вибуху 40-річний чоловік загинув на місці події. Його 44-річна дружина отримала тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували до медичного закладу.

На місці події працювали спеціалісти вибухотехнічного управління поліції, криміналісти та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

«Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Попередньо основною версією є «нещасний випадок», вирішується питання щодо правової кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Морозівка Баришівської громади неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Внаслідок події, 57-річна місцева жителька загинула на місці, 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

