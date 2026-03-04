Головна Країна Суспільство
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Степана Сапсу

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Степану Сапсі назавжди 54 роки
колаж: glavcom.ua

У 2024 році Степан Сапса став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Степана Сапсу.

Захисник України Степан Сапса загинув на фронті 15 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Степан Сапса народився 19 жовтня 1970 року у селі Помонята Івано-Франківської області. Навчався у Помонятській початковій школі Рогатинської міської ради Івано-Франківської області. Згодом здобув професію фрезерувальника у Державному навчальному закладі «Львівське вище професійне політехнічне училище».

Проходив строкову військову службу, а після її закінчення працював у сфері будівництва на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Степан був доброзичливим і щирим, активним та товариським, мав багато друзів. Захоплювався футболом, брав участь у спортивних змаганнях, любив музику й спів.

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

фото: Львівська міська рада

Степан Сапса загинув на фронті 15 серпня 2025 року. Поховали полеглого захисника 3 березня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У Степана Сапси залишилися донька, син, дружина, сестра та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

