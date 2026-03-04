Головна Країна Суспільство
До +15° на заході і мокрий сніг на сході: прогноз погоди на 4 березня 2026

Іванна Гончар
Прогноз погоди на 4 березня
4 березня в Україні збережеться відносно тепла погода

У середу, 4 березня, в Україні прогнозується хмарна погода та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні переважатиме погода без істотних опадів. Атмосферний тиск зростатиме, а над більшістю території країни пошириться поле високого тиску.

Водночас на сході та вдень на північному сході України атмосферний фронт із північного заходу може спричинити невеликий мокрий сніг і дощ. Очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей опадів не прогнозують.

Вночі через прояснення місцями можливий слабкий мороз. На півночі та північному сході країни на дорогах подекуди утвориться ожеледиця. Вітер буде переважно західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +1° до -4°, а вдень підніметься до +4…+9°. У західних областях буде тепліше – +10…+15°, тоді як на сході та північному сході країни очікується +1…+6°.

До +15° на заході і мокрий сніг на сході: прогноз погоди на 4 березня 2026 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. По області вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

До слова, початок березня в Україні буде переважно сухим. Погоду формуватиме антициклон, який зумовить дефіцит опадів і поступове підвищення температури повітря. 

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

