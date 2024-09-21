Міжнародний день миру: привітання в листівках, прозі та віршах
Весь цивілізований світ відзначає Міжнародний день миру 21 вересня
Міжнародний день миру було започатковано Генеральною Асамблеєю ООН у 1981 році. Спочатку його відзначали в третій вівторок вересня, але з 2002 року було прийнято рішення відзначати це свято у фіксовану дату – 21 вересня. На цю ж саму дату припадає і День миру в Україні, встановлений з 2002 року, згідно з указом президента Леоніда Кучми.
Цей день служить нагадуванням про важливість мирного співіснування та необхідність постійних зусиль для досягнення та підтримки миру у світі. Принаймні, саме цього прагнуть всі цивілізовані країни, зокрема і Україна, яка продовжує виборювати своє право жити в мирі та безпеці, попри збройну агресію з боку росії. З нагоди Міжнародного дня миру «Главком» підготував вітальні листівки.
Привітання з Днем миру в прозі
З Днем миру! Нехай у вашому житті панує гармонія та спокій. Бажаю, щоб кожен день був наповнений розумінням і добротою.
***
Вітаю з Днем миру! Нехай конфлікти та непорозуміння залишаться в минулому, а майбутнє буде сповнене взаємної турботи та поваги. Кожен з нас може зробити свій внесок у мирне співіснування, починаючи з власного оточення. Давайте разом будувати світ, де панує любов та підтримка. Нехай мир стане не просто словом, а способом життя для всіх нас.
***
З Днем миру! Бажаю, щоб у вашому серці завжди жила надія на краще майбутнє. Нехай над вами завжди буде чисте та мирне небо, а згадки про війну залишиться в далекому минулому.
***
Вітаю з Днем миру! Хто, як не ми, українці, прагнемо жити в мирі та безпеці. І ми обов’язково житимемо, адже боремося за це на всіх фронтах. Тож нехай мир стане не просто мрією, а реальністю для всіх нас. Бажаю наснаги, щастя в кожну родину, чистого неба та безпечного життя в процвітаючій та захищеній Україні.
***
З Днем миру! Бажаю, щоб ваше життя було сповнене спокою та радості, щоб вас оминали тривоги та небезпеки. Нехай чисте та світле небо завжди буде над вашими головами, а ваші діти зростають вільними та щасливими на своїй землі.
***
Вітаю з Днем миру! В цей важкий період, коли Україна вже не один рік протистоїть кривавій агресії з боку росії, цінність миру відчувається гостро, як ніколи. Бажаю якнайскоріше дочекатися часу, коли над Україною знову літатимуть пасажирські літаки, сирени назавжди замовкнуть і більше ніхто не загрожуватиме нашому народу. Миру вам та вашим сім’ям!
Вірші до Міжнародного дня миру
Хай стихнуть назавжди сирени й гармати,
Любов переможе все зло на землі.
Хай мир запанує над кожною хатою,
І світло хай виведе світ із пітьми.
Нехай у серцях запанує єднання,
І сонце свободи над нами встає.
І справдяться наші на мир сподівання,
Бо то найжаданіше, що на землі є!
***
Як хочеться миру, де немає війни,
Де сяють надії, мов ранні вогні.
Де кожен світанок без страху, тривог,
Де світом панує лиш люблячий Бог.
Де вільно сміються щасливі діти,
І радістю дихає кожне століття.
Де війни забуті, немов страшні сни,
Як хочеться миру, де немає війни.
***
Настане день, і війн уже не буде,
Забудуть біль і страх на світі усі люди,
В достатку в злагоді радітиме сім’я
І в мирі заживе поранена земля.
Настане день, і зникнуть страхи і печалі,
Не доведеться виживати нашій державі,
Засяє сонце правди, приміряться народи,
Здійсняться для кожного раз і назавжди!
***
Коли не полетить вже нікуди жоден снаряд,
І піде геть із землі останній ворожий солдат,
Зітхне Україна полегшено в обіймах весни,
Розвіється буря війни, мов страшні сни.
І кожен мирний день відзначимо, мов свято,
Лунатимуть вітання і дітей щасливий сміх.
Хай зникне з нашої землі війна проклята,
Хай радість миру назавжди осяє нас усіх!
Коментарі — 0