Міжнародний день миру: привітання в листівках, прозі та віршах

Цей день нагадує про те, наскільки важливий мир і як важко його вберегти.

Весь цивілізований світ відзначає Міжнародний день миру 21 вересня

Міжнародний день миру було започатковано Генеральною Асамблеєю ООН у 1981 році. Спочатку його відзначали в третій вівторок вересня, але з 2002 року було прийнято рішення відзначати це свято у фіксовану дату – 21 вересня. На цю ж саму дату припадає і День миру в Україні, встановлений з 2002 року, згідно з указом президента Леоніда Кучми.

Цей день служить нагадуванням про важливість мирного співіснування та необхідність постійних зусиль для досягнення та підтримки миру у світі. Принаймні, саме цього прагнуть всі цивілізовані країни, зокрема і Україна, яка продовжує виборювати своє право жити в мирі та безпеці, попри збройну агресію з боку росії. З нагоди Міжнародного дня миру «Главком» підготував вітальні листівки.

Привітання з Днем миру в прозі

З Днем миру! Нехай у вашому житті панує гармонія та спокій. Бажаю, щоб кожен день був наповнений розумінням і добротою.

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Вітаю з Днем миру! Нехай конфлікти та непорозуміння залишаться в минулому, а майбутнє буде сповнене взаємної турботи та поваги. Кожен з нас може зробити свій внесок у мирне співіснування, починаючи з власного оточення. Давайте разом будувати світ, де панує любов та підтримка. Нехай мир стане не просто словом, а способом життя для всіх нас.

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З Днем миру! Бажаю, щоб у вашому серці завжди жила надія на краще майбутнє. Нехай над вами завжди буде чисте та мирне небо, а згадки про війну залишиться в далекому минулому.

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Вітаю з Днем миру! Хто, як не ми, українці, прагнемо жити в мирі та безпеці. І ми обов’язково житимемо, адже боремося за це на всіх фронтах. Тож нехай мир стане не просто мрією, а реальністю для всіх нас. Бажаю наснаги, щастя в кожну родину, чистого неба та безпечного життя в процвітаючій та захищеній Україні.

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З Днем миру! Бажаю, щоб ваше життя було сповнене спокою та радості, щоб вас оминали тривоги та небезпеки. Нехай чисте та світле небо завжди буде над вашими головами, а ваші діти зростають вільними та щасливими на своїй землі.

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Вітаю з Днем миру! В цей важкий період, коли Україна вже не один рік протистоїть кривавій агресії з боку росії, цінність миру відчувається гостро, як ніколи. Бажаю якнайскоріше дочекатися часу, коли над Україною знову літатимуть пасажирські літаки, сирени назавжди замовкнуть і більше ніхто не загрожуватиме нашому народу. Миру вам та вашим сім’ям!

Вірші до Міжнародного дня миру

Хай стихнуть назавжди сирени й гармати,

Любов переможе все зло на землі.

Хай мир запанує над кожною хатою,

І світло хай виведе світ із пітьми.

Нехай у серцях запанує єднання,

І сонце свободи над нами встає.

І справдяться наші на мир сподівання,

Бо то найжаданіше, що на землі є!

***

Як хочеться миру, де немає війни,

Де сяють надії, мов ранні вогні.

Де кожен світанок без страху, тривог,

Де світом панує лиш люблячий Бог.

Де вільно сміються щасливі діти,

І радістю дихає кожне століття.

Де війни забуті, немов страшні сни,

Як хочеться миру, де немає війни.

***

Настане день, і війн уже не буде,

Забудуть біль і страх на світі усі люди,

В достатку в злагоді радітиме сім’я

І в мирі заживе поранена земля.

Настане день, і зникнуть страхи і печалі,

Не доведеться виживати нашій державі,

Засяє сонце правди, приміряться народи,

Здійсняться для кожного раз і назавжди!

***

Коли не полетить вже нікуди жоден снаряд,

І піде геть із землі останній ворожий солдат,

Зітхне Україна полегшено в обіймах весни,

Розвіється буря війни, мов страшні сни.

І кожен мирний день відзначимо, мов свято,

Лунатимуть вітання і дітей щасливий сміх.

Хай зникне з нашої землі війна проклята,

Хай радість миру назавжди осяє нас усіх!

Листівки-привітання на Міжнародний день миру