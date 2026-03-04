Головна Країна Суспільство
«Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Низка приміських рейсів затримується на Дніпропетровщині
фото: «Укрзалізниця»

«Просимо уважно слухати оголошення поїзних бригад та оповіщення на станціях та вокзалах»

Сьогодні, 4 березня, на Дніпропетровщині ускладнений рух потягів через безпекову ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що низка приміських рейсів затримується на кінцеві. Зокрема, поїзди №6503 Пʼятихатки – Рокувата та №6005 Дніпро – Пʼятихатки.

«Просимо уважно слухати оголошення поїзних бригад та оповіщення на станціях та вокзалах», – наголошує компанія.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно.

Як повідомляють залізничники, рішення дозволить забезпечити стабільне транспортне сполучення для мешканців одразу кількох областей. «Квитки на щоденні рейси вже доступні від 199 грн у мобільному застосунку «Укрзалізниці», на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів», – йдеться в повідомленні.

До слова, Кабмін виділив Міністерству розвитку громад та територій 16 млрд гривень для фінансування у 2026 році держзамовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні. 

