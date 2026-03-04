У Житомирі рятувальники знайшли 15 кг ртуті у приватному дворі
Наразі обставини, за яких ртуть опинилася у приватному дворі, з’ясовуються
У Житомирі на території приватного домоволодіння рятувальники виявили значну кількість небезпечної речовини – близько 15 кг ртуті. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».
Повідомляється, що токсичний метал знаходився у герметично закритій колбі. На місце події прибули фахівці ДСНС, які обстежили знахідку.
Під час огляду рятувальники встановили, що у трилітровій скляній банці були розміщені окремі колби з ртуттю.
Небезпечну речовину вилучили та передали спеціалістам органів місцевого самоврядування для подальшої утилізації.
Як повідомлялось, у Дніпровському районі столиці біля залізничних колій виявили 20 кг ртуті.
