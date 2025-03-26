Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Тріо в Ер-Ріяді. Кожен про своє

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Учасники переговорів, організованих за посередництва Саудівської Аравії, 11 березня 2025 року
фото: AP

Мир знову затягується

Переговори про підготовку переговорів про мирне врегулювання перейшли у рутинну стадію: все прогнозовано і зрозуміло.

Сама конфігурація «розмови через посередника» (пам’ятаєте, як кіт Матроскін та пес Шарік через поштаря Пєчкіна спілкувалися?) начебто передбачає певну дипломатичну майстерність, вміння запропонувати посереднику такі тези, які при обговоренні з іншою стороною просували процес вперед або виявляли недоговороздатність делегації з сусідньої кімнати.

Нічого подібного не відбувається. Росія ображено повторює, що Хрущов разом з печенігами і половцями відібрали Україну у Росії. Тому зараз Росія лише повертає своє – шляхом його цілковитого знищення, бо така вона загадкова російська душа.

Американські представники не виглядають посередниками, бо здебільшого торочать про своє – що вигідно їм: корисні копалини, те, інше. І обов’язково нагадують, що якби Трамп був тоді президентом, то не почалася б не тільки ця війна, але й Перша та Друга Світові теж.

Ну а Україна завчено повторює мантру, що Росія бреше завжди і всюди. Що є правдою, але ж ніяк не наближає для припинення бойових дій.

Справа затягується. З подібними переговорами, як з приготуванням кальмара: все треба робити дуже швидко. А якщо перетримати кальмара на вогні, то він стає гумовим і не їстівним.

Не буду здивованим, що переговорний процес затягнеться на місяць, а потім Трамп втратить до нього інтерес. Бо стане зрозуміло, що у цьогорічну номінацію на Нобелівську премію миру він вже не встигає. І почне готувати приєднання Гренландії, та й щоб Канаду по дорогі прихопити.

Бо яка, у біса, різниця: величний миротворець чи величний завойовник, головне, що величний?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США Україна перемир'я переговори Саудівська Аравія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трюдо: Ми не будемо поспішати з обговоренням питань щодо забезпечення миру, якого ще немає
Канада розглядає можливість відправки військ в Україну – Трюдо
2 березня, 23:21
Лідерка «Національного об’єднання» переконана, США мали дати час Україні перед тим, як припинити надання зброї
Ле Пен розкритикувала США за зупинку військової допомоги Україні
4 березня, 17:17
Фігурант привернув увагу російської ФСБ ще у 2023 році
Суд виніс вирок російському агенту, який шпигував за аеродромами ЗСУ
10 березня, 12:02
Ілон Маск потрапив у кадр з дивним виразом обличчя
Ілон Маск привернув увагу своєю поведінкою під час виступу Трампа (відео)
5 березня, 11:33
Навпроти керівника президентського офісу Андрія Єрмака на цьому фото сидить радник Трампа Майкл Волтц, навпроти очільника українського МЗС Андрія Сибіги – держсекретар США Марко Рубіо
«Фантастичні новини для людства». Що принесла зустріч у Саудівській Аравії: тверезий аналіз тема дня
11 березня, 22:55
Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями
Теракт в Івано-Франківську. РФ завербувала неповнолітніх, один з них загинув
12 березня, 16:24
Петтері Орпо, прем'єр-міністр Фінляндії
Фінляндія зробила заяву щодо відправки миротворців до України
13 березня, 07:58
один із снарядів потрапив у приватний будинок
Росіяни обстріляли Херсон та передмістя: загинула жінка
15 березня, 12:41
Входження в сезон закачування із вичерпаними запасами створює необхідність поповнювати їх швидшими темпами, наголосив експерт
Історично низькі запаси газу ускладнюють виконання спеціальних обов’язків «Нафтогазу» – DiXi Group
Вчора, 14:43

Олександр Кочетков

Тріо в Ер-Ріяді. Кожен про своє
Тріо в Ер-Ріяді. Кожен про своє
Гра Трампа і Путіна в одну кишеню
Гра Трампа і Путіна в одну кишеню
Трамп не зраджує Україну. І ось чому
Трамп не зраджує Україну. І ось чому
Мир уже навесні? Чому ці прогнози – небезпечна маніпуляція
Мир уже навесні? Чому ці прогнози – небезпечна маніпуляція
«Орєшнік» не змусить Україну капітулювати: кремлівський сценарій приречений
«Орєшнік» не змусить Україну капітулювати: кремлівський сценарій приречений
Що насправді хоче Кремль від США в умовах переговорів
Що насправді хоче Кремль від США в умовах переговорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 березня 2025
31K
На Білгородщині пропагандистка «Першого каналу» підірвалася на міні
19K
ЦРУ отруювало кубинський цукор, що постачався до СРСР – Washington Post
9540
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
7338
Втрати ворога станом на 26 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
24 березня, 23:26

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua