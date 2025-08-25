25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

25 серпня: День народження операційної системи Linux, а також вшанування пам'яті святого Тита Критського

25 серпня відзначається День народження операційної системи Linux, День поцілунку примирення. Віряни вшановують день пам’яті святого – апостола Тита.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 25 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

День народження операційної системи Linux

Ця дата святкує завершення роботи Лінуса Торвальдса над першою версією ядра Linux 1991 року. Linux починалася як студентський проєкт Торвальдса, який хотів створити операційну систему, схожу на Unix, для свого домашнього комп’ютера.

Він надихнувся книжкою Ендрю Танненбаума про Minix, клон Unix, і вирішив написати власну систему. Спочатку він назвав її «Freax», але згодом змінив назву на «Linux», поєднавши своє ім’я з Unix.

День примирливого поцілунку

День примирливого поцілунку – дуже хороший привід покінчити з суперечкою. У всіх час від часу виникають суперечки, бійки або сварки. Сім'я, друзі, коханці, – нікому не вдається уникнути подібних зіткнень. Сьогодні день, щоб закінчити боротьбу, помиритися і поцілуватися.

Так-так, саме сьогодні ви можете припинити протистояння, будь то коротка сварка або давня ворожнеча. Подолати проблеми і вирішити ваші розбіжності. Потім поцілуватися і помириться. Зрештою, таке примирення може бути навіть дуже приємним. Для закоханих це взагалі найкраща частина сварки. Деякі навіть думають, що заради цього варто посваритися.

Релігійні свята та їхня історія

Пам'ять апостола від 70-ти Тита Критського

25 серпня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять святого Тита Критського, одного із 70 апостолів. Він був учнем та послідовником святого Павла, подорожував з ним і був призначений першим єпископом Криту. За свою відданість вірі він помер своєю смертю. У народі цей день ще називають «Тит Тихий».

Народні прикмети та традиції

Якщо зранку сонце закривають темні хмари – скоро похолодає.

Тиха і зоряна ніч на Тита – до теплої осені.

Якщо на Тита іде дощ – осінь буде сухою, а врожай – багатим.

За народними повір'ями, цього дня не варто йти до лісу, щоб не заблукати.

Історичні події

У 1991 році Верховна Рада Білоруської РСР проголосила незалежність країни від СРСР.

У 1991 році під час війни Хорватії за незалежність почалася битва за Вуковар.

У 1944 році американська 4-а піхотна дивізія і французька 2-а танкова дивізія звільнили Париж від німецьких військ, більшість з яких здалася в полон.

У 1941 році в ході іранської операції червоноармійські і британські війська зайняли Іран.

У 1933 році домовленість між урядом Третього Рейху і єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати в Палестину і інші країни.

У 1929 році дирижабль «Граф Цепелін» (LZ 127), що вилетів з Токіо прибув в Сан-Франциско.

У 1915 році німецькі війська взяли Брест-Литовська.

У 1912 році в Республіці Китай заснована партія Гоміньдан - «Партія Народної Держави».

У 1830 році в Брюсселі почалося повстання проти голландців.

У 1825 році Уругвай проголосив незалежність від Бразильської імперії.

У 1793 році революційні французькі війська взяли Марсель.

У 1718 році французи заснували в Північній Америці Новий Орлеан.

У 1609 році Галілео Галілей продемонстрував венеціанський раді дожів новий пристрій - телескоп.

Іменини

25 серпня свої іменини святкують: Володимир, Іван, Мойсей.