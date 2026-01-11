Головна Країна Суспільство
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
фото: Укрзалізниця

Масові збої у графіку руху поїздів «Укрзалізниці» станом на 11 січня 2026 року: найбільше потерпає міжнародне сполучення та рейси до східних регіонів

Критична ситуація в енергосистемі, екстрені відключення світла у столиці та складні погодні умови спричинили збій у русі залізничного транспорту. Десятки поїздів вибилися з графіка, причому деякі пасажири змушені чекати на прибуття понад шість годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Найскладніша ситуація спостерігається на польському та австрійському напрямках. Через перебої з електроживленням та логістичні труднощі на кордоні, час очікування для пасажирів міжнародних рейсів став критичним:

  • №93/94 Хелм – Харків-Пас. – затримка становить рекордні +6:35;
  • №23/24 Київ-Пас. – Хелм – запізнюється на +5:54;
  • №749/750 Київ-Пас. – Відень – затримка сягає +5:40;
  • №19/20 Хелм – Київ-Пас. – запізнення на +4:14.

Популярні маршрути також мають серйозні затримки у русі потягів:

  • №83/84 Ужгород – Дніпро-Головний – запізнюється на +4:11;
  • №85/86 Львів – Запоріжжя-1 – затримка +3:44;
  • №15/16 Ворохта – Харків-Пас. та №145/146 Чернівці – Харків-Пас. – запізнюються на +3:26;
  • №105/106 Київ-Пас. – Одеса-Головна – затримка +2:40.

Загалом 80 поїздів рухаються не за графіком. Повний список включає рейси до Сум, Херсона, Кременчука, Варшави та Бухареста. Навіть швидкісні поїзди «Інтерсіті+» (наприклад, №715/716 з Перемишля) наразі мають затримку понад півтори години.

